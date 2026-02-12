Otvara se Klinike za onkologiju i hematologiju: Pogledajte kako izgleda

Klinika za onkologiju i hematologiju na UKC-u Republike Srpske biće otvorena u petak.

Riječ je o investiciji vrijednoj 60 miliona maraka, sa više od 10 hiljada kvadratnih metara savremenog prostora namijenjenog liječenju onkoloških i hematoloških pacijenata, uz palijativnu njegu.

U objektu su predviđeni bolnički kapaciteti, dnevna bolnica i savremena radioterapija. Nadležni ističu da će novi prostor omogućiti bolje uslove liječenja pacijenata i organizovaniji rad zdravstvenog osoblja. Nakon svečanog otvaranja, slijedi faza preseljenja klinika i početak prijema pacijenata u novom prostoru.

Nova klinika za onkologiju i hematologiju postaviće novi standard u liječenju najtežih oboljenja. Pokrenuće se nove terapijske i dijagnostičke procedure, ali i Centar za terapiju bola.

"Ono što bih naglasio i što je zaista bitno jeste Centar za terapiju bola i sam taj centar predstavljaće jedan novi standard liječenja pacijenata koji su izuzetno teškog zdravstvenog stanja i ta terapija bola predstavlja etnički, humani i stručni normativ gdje se zaista moramo posvetiti brizi za ove pacijente. Sam objekat ima 370 kreveta, dvije dnevne bolnice. Sastavni dio ovog objekta biće i pulmološka onkologija gdje postižemo dodatne kapacitete na klinici za pulmologiju", rekao je Nikola Šobot, direktor UKC-a Republike Srpske.

Unapređenjem kapaciteta Univerzitetsko kliničkog centra Republike Srpske dobijamo nova i savremena odjeljenja što je značajno za cijeli zdravstveni sistem Srpske, ističe resorni ministar, Alen Šeranić.

"Moramo da napravimo jedan koordinacijski mehanizam unutar sistema kako bi svi ti ljudi adekvatno dobili određenu uslugu. Cilj je standardizacija usluge, da pokušamo da, tamo gdje je moguće, obezbijedimo isti kvalitet usluge za pacijente i u Trebinju, i u Foči, a i ovdje u Banjaluci. S druge strane, sam kapacitet onkologije će biti izuzetno značajan i zbog obrazovanja i edukacije kadrova, ne samo doktorskog, nego i sestrinskog kadra", kaže Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Nažalost, iz godine u godinu raste broj onkoloških pacijenata. Otvaranje ove klinike značiće svim pacijentima, ali i medicinskom osoblju. Bržim, lakšim i savremenijim putem pružiće liječenje pacijentima sa najtežim oboljenjima.