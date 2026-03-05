Logo
Oglasila se Turska nakon incidenta sa balističkom raketom

Izvor:

Anadolija

05.03.2026

12:18

Огласила се Турска након инцидента са балистичком ракетом
Foto: pexels/ Engin Akyurt

Tursko Ministarstvo nacionalne odbrane saopštilo je danas povodom incidenta sa balističkom raketom ispaljenom iz Irana, da Ankara zadržava pravo da odgovori na "neprijateljske akcije", bez obzira na njihovo porijeklo i da prati razvoj događaja u "tjesnoj" koordinaciji sa NATO-om i drugim saveznicima.

Portparol tog ministarstva, kontraadmiral Zeki Akturk, rekao je da je raketa, koja je prešla irački i sirijski vazdušni prostor i kretala se ka Turskoj, presretnuta i da su je neutralisali elementi NATO protivvazdušne i raketne odbrane raspoređeni u istočnom Mediteranu, prenijela je Anadolija.

Prema njegovim riječima, dio koji je pao u okrugu Dortjol u provinciji Hataj poticao je od municije protivvazdušne odbrane korišćene tokom presretanja, kao i da u incidentu nije bilo žrtava niti povrijeđenih.

"Nakon neutralizacije prijetnje, utvrđeno je da je dio koji je pao u okrugu Dortjol u Hataju pripadao municiji protivvazdušne odbrane koja je korišćena kao dio operacije presretanja, a u incidentu nije bilo žrtava niti povrijeđenih. Turska održava svoju posvećenost i kapacitet da obezbijedi bezbjednost svojih građana i vazdušnog prostora na najvišem nivou i nastavlja svoj odgovorni pristup dajući prioritet očuvanju regionalnog mira i stabilnosti", rekao je Akturk.

Марија Захарова

Svijet

Zaharova: Poziv Rusima da se uzdrže od putovanja na Kosovo

Resorno ministarstvo je navelo i da nema nagomilavanja niti neuobičajenih aktivnosti na tursko-iranskoj granici uprkos sukobu između Irana, Izraela i SAD, kao i da su pojačane mjere bezbjednosti duž svih granica.

Demantovane su i tvrdnje o masovnim migracijama iz Irana ka Turskoj, uz ocjenu da takvi navodi na društvenim mrežama ne odražavaju stvarno stanje.

"Bezbjednost naše granice je obezbijeđena 24/7, neprekidno, uz razumijevanje da je 'granica svijeta', uz najintenzivniju tehnologiju, najefikasnije i fazne mjere u istoriji Republike, kako bi se zaštitile naše granice, spriječili ilegalni prelazi i spriječile terorističke aktivnosti", istakao je Akturk.

Туча кошаркашица

Košarka

Nezapamćena tuča košarkašica, sudija najgore prošla

Turska je ponovila poziv na hitan prekid sukoba u regionu i rješavanje sporova dijalogom i diplomatijom.

Ministarstvo nacionalne odbrane je takođe istaklo da Ankara "pomno" prati aktivnosti terorističke organizacije PJAK u Iranu, navodeći da takve strukture podstiču etnički separatizam i ugrožavaju regionalnu stabilnost.

Trenutno na programu

