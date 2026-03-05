Martovski dan koji je promijenio cijeli svijet

Tog dana su američki bušači u istočnoj Saudijskoj Arabiji kod Damama u bušotini broj 7 pronašli naftu i ono što je do toga trenutka, gotovo tri godine, izgledalo kao rizičan i neunosan istraživački poduhvat, postalo je otkriće koje će promijeniti ekonomsku kartu svijeta.

U to vrijeme Saudijska Arabija bila je siromašno pustinjsko kraljevstvo čija se privreda oslanjala na hodočašća, skromnu trgovinu i poljoprivredu.

Otkriće nafte pokrenulo je brzu transformaciju: karavanske puteve zamijenili su naftovodi, luke i rafinerije, a država je u nekoliko decenija postala energetska sila.

Bušenje koje je sve promijenilo

Do sredine 20. vijeka nafta je činila više od 90 odsto državnih prihoda, a nafta je promijenila i globalnu politiku.

Kraljevstvo je izgradilo strateške odnose sa Zapadom i Azijom, dok je unutar zemlje modernizacija donijela obrazovanje, zdravstvenu njegu i razvoj gradova – ali i društvene napetosti.

Bušenje u Damamu započelo je 1935, a početkom marta 1938. na dubini od 1440 metara bušotina broj 7 počela je proizvoditi komercijalne količine nafte - više od 3810 barela dnevno do kraja mjeseca.

Ova bušotina na Džabal Dahranu bila je aktivna do 1982. godine, do kada je dala više od 32 miliona barela. Postala je simbol razvoja kompanije Saudi Aramko i početka saudijske naftne industrije.

Izgradnja Transarapskog naftovoda (Taplajn) započela je 1947. godine, pod rukovodstvom američke kompanije Behtel.

Dug 1213 kilometara, povezivao je saudijska naftna polja s mediteranskom lukom Sidon. Taplajn je decenijama bio ključna energetska ruta i prvo službeno registrovano mjesto industrijske baštine u Kraljevstvu.

(Punkufer)