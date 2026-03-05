Crnogorski pomorci sa brodova iz Ormuskog moreuza traže pomoć

Dvadesetak pomoraca iz Crne Gore koji se nalaze na brodovima u Ormuskom moreuzu javilo se za pomoć Ministarstvu pomorstva u Podgorici, a među njima ima zainteresovanih za evakuaciju.

Ministarstvo pomorstva trebalo bi danas da se oglasi sa detaljnijim informacijama.

Iz Ministarstva pomorstva navode da u komunikaciji brodskim agencijama i kompanijama prikupljaju podatke o pomorcima iz Crne Gore koji su na brodovima na ratom zahvaćenom Bliskom istoku.