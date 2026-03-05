Đokić za ATV: Više od 1.000 državljana BiH se prijavilo za evakuaciju iz Emirata

Autor:ATV
Ambasador BiH u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) Bojan Đokić rekao je za ATV će danas u popodnevnim časovima biti realizovan let iz Dubaija za Sarajevo sa 156 državljana BiH.
Redovan let je planiran za 15:45 časova.
Let iz Dubaija za Sarajevo bio je planiran juče, ali je otkazan.
"Tu će biti putnici koji će letjeti za Sarajevo koji su trebali letjeti u subotu, ponedjeljak i juče", rekao je Đokić.
On je istakao da u Emiratima boravi 1.000 državljana BiH koji su se prijavili za evakuaciju.
"Znaćemo večeras hoće li Flaj Dubai imati let i sutra ili prekosutra", rekao je Đokić.
