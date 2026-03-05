Logo
Kako prepoznati švalera: Jedan znak ga nepogrešivo odaje

05.03.2026

Како препознати швалера: Један знак га непогрешиво одаје
Foto: Pexels/Photo by RDNE Stock project

Mnogi ljudi se pitaju kako prepoznati švalera u vezi ili braku. Iako postoji više potencijalnih indikatora, stručnjaci za psihologiju i odnose naglašavaju da postoji jedan znak koji gotovo uvijek otkriva prevaru. Ovaj znak nije uvijek očigledan i može biti maskiran, ali pažljiv posmatrač ga lako uoči.

Pa šta je onda taj jedan znak?

Prema psiholozima, jedan znak koji izdvaja prevaranta najčešće se ogleda u promjeni u komunikaciji i ponašanju prema partneru. To može biti naglo distanciranje, izbjegavanje intimnih razgovora ili povećana tajnovitost. Iako se čini suptilno, takvo ponašanje je često znak da nešto nije u redu.

Kako ga prepoznati?

Nagla promjena rutine – partner iznenada provodi više vremena van kuće ili često mijenja planove.

Izbjegavanje razgovora o vezi – pitanja o budućnosti ili osjećanjima izazivaju odbrambenu reakciju.

Povećana tajnovitost – skrivanje telefona, promena lozinki ili nagla zaštita privatnosti, prenosi Krstarica.

Zašto ovaj znak ne treba ignorisati

Iako nijedan znak nije apsolutna potvrda prevare, ovaj indikator se pokazuje kao najdosljedniji među ljudima koji varaju. Pažljivo posmatranje i razgovor s partnerom mogu razjasniti situaciju i pomoći u donošenju odluka u vezi.

Savjeti stručnjaka

Obratite pažnju na obrasce – pojedinačni događaji nisu dovoljni, tražite dosljednost u ponašanju.

Komunikacija – otvoren i iskren razgovor često razjašnjava nesporazume i sumnje.

Zatražite podršku – prijatelji, porodica ili terapeut mogu pomoći da sagledate situaciju objektivno.

Zaključno, prepoznavanje švalera može biti teško, ali praćenje jednog znaka u ponašanju partnera može vam dati jasniji uvid. Ipak, važno je kombinovati signale s otvorenom komunikacijom i intuicijom, kako bi se donijela najbolja odluka za sopstvenu emotivnu sigurnost.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

