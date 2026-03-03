Šta se dešava sa tijelom ako nemate odnose duži period?

Poznato je da orgazam može da ima uticaj i na ublažavanje menstruacije i menstrualnih bolova, pa su u slučaju apstinencije od seksa posebno pogođene žene.

Apstinencija od seksa, bila ona namjerna ili ne, može da se dogodi svakome, ali stručnjaci upozoravaju da duži periodi bez seksualnih odnosa mogu imati značajne fiziološke i psihičke posljedice. Iako se ovi efekti odnose na sve, neke promjene su specifične za žene.

Smanjenje libida

Sertifikovana seksualna terapeutkinja Sari Kuper objašnjava da veoma duga apstinencija može dovesti do gubitka seksualne želje, po principu "koristi ili izgubi".

"Neki ljudi koji apstiniraju od seksa s vremenom počinju da se osjećaju tromo, gube vitalnost i želju za seksom", rekla je za Reader's Digest. "Moji klijenti to ponekad opisuju onom starom daleko od očiju, daleko od srca."

Fizičke posljedice za žene

Jedan od uticaja nedostatka seksa kod žena jeste stanjivanje vaginalnih zidova. Zbog toga seksualni odnos nakon duže pauze može biti bolan ili neprijatan.

"Ako godinama nemate redovne seksualne odnose, zidovi vagine se stanjuju, što može dovesti do bolnog seksa kada mu se napokon vratite", objasnila je dr Kuper.

Dodala je da je redovan seks posebno važan za održavanje zdravlja vaginalnih zidova kod žena koje prolaze kroz menopauzu, a Sjevernoameričko društvo za menopauzu čak preporučuje redovan penetrativni seks.

Još jedna promjena koja se može primjetiti jeste smanjeno prirodno vlaženje. Vagina se sama vlaži tokom uzbuđenja, što olakšava odnos, ali niži nivoi estrogena koji dolaze s godinama takođe mogu uticati na to.

"Mlada žena u dvadesetim ili tridesetim godinama ima dovoljno estrogena koji obezbjeđuje da tkivo ostane zdravo, elastično i vlažno čak i ako nema redovne odnose", rekla je dr Loren.

Uticaj na menstrualne bolove

Apstinencija može pogoršati i menstrualne bolove. S druge strane, orgazam tokom menstruacije može pomoći u njihovom ublažavanju. Dr Loren objašnjava zašto je to tako: "Materica je mišić i mnoge žene tokom orgazma doživljavaju kontrakcije koje ubrzavaju izbacivanje krvi, a to ublažava menstrualne grčeve. Pored toga, raste i nivo endorfina, što dodatno pomaže kod grčeva."