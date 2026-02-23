Logo
Zašto žene odustaju od veza?

ATV

23.02.2026

19:46

Зашто жене одустају од веза?
Foto: pexels/Andrea Piacquadio

Žene ne odustaju od ljubavnih veza zato što ne žele ljubav, nego zato što im je dosta odnosa u kojem su one prevodioci osjećanja, terapeutkinje i amortizeri tuđeg stresa.

U praksi to često izgleda ovako: partner se rijetko otvara, ne zna da imenuje šta osjeća, izbjegava teže razgovore, a kad stvari puknu - očekuje da ga neko "spasi" od sopstvene krivice, stida ili frustracije.

Mnoge žene kažu da su u takvim odnosima stalno na oprezu: paze na ton, biraju riječi, "čitaju" atmosferu i izvlače iz njega rečenice koje bi on trebalo sam da izgovori. Na kraju ostanu s utiskom da daju puno, a dobijaju minimalno.

Zašto se sve sliva na partnerku

Jedan dio odgovora je u vaspitanju i navikama. Mnogi muškarci naučeni su da se ranjivost pokazuje samo u romantičnoj vezi - i to najčešće partnerki. S prijateljima se, kako sami kažu, "ne priča o takvim stvarima", pa se emocije i stres gomilaju i onda izlivaju u odnos. Ono što muškarcima može izgledati kao "normalan dio veze" ženama često zvuči kao uloga koju nisu birale.

U isto vrijeme mlađe generacije žena sve manje pristaju na stari model u kojem su one nevidljiva logistika tuđeg života. Ne radi se samo o emocijama nego i o mentalnom radu: podsjećanje, organizovanje, guranje partnera da se pokrene, pomoć oko karijere, "spašavanje" nakon lošeg dana. Kad se tome doda pritisak posla, finansija i opšteg umora, cijena brige postaje previsoka.

Žene radije biraju mir

Zato dio njih bira mir. Ne ulaze u veze impulsivno, duže posmatraju, postavljaju jasnije granice ili se uopšte ne žure u odnos. Nije da su "odustale od muškaraca", nego odustaju od dinamike u kojoj se osjećaju kao da glume majku, menadžerku i psihologa u jednom. Posebno ih odbija kad se od njih očekuje da budu pune razumijevanja, dok se njihova očekivanja brzo proglase "dramatizovanjem" ili "kontrolisanjem".

S druge strane, puno mladića se stvarno osjeća izgubljeno, izolovano i pod pritiskom ideje šta bi "muškarac" trebalo da bude. Neki rješenje traže u internetskim verzijama muškosti koje prodaju tvrdokornost, takmičenje i status, a emocije tretiraju kao slabost. Problem je što takav pristup ne gradi odnos - nego ga troši.

Ako se ovaj krug želi prekinuti, rješenje nije u tome da žene "još malo izdrže". Rješenje je da muškarci razviju mrežu podrške van veze: prijateljstva u kojima se može pričati normalno, bez ponižavanja i bez prebacivanja krivice. I da emocionalna pismenost prestane da se doživljava kao nešto što se uči usput, nego kao osnovna vještina odraslog života.

Veza može biti mjesto bliskosti i rasta, ali ne može biti jedina stanica na kojoj se prazni sav stres. Sve više žena to jasno poručuje - i zato, kad osjete da odnos postaje jednosmjeran, jednostavno se povuku.

(Super žena)

