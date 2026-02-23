Logo
Akumuliraju se problemi i dugovi u Gradu na Vrbasu

Teodora Begović

23.02.2026

19:22

Акумулирају се проблеми и дугови у Граду на Врбасу
Povećanje vrijednosti nepokretnosti koja bi trebalo da bude veća za 25,8 odsto, ako odbornici to prihvate, bilo je u fokusu skupštinskog zasjedanja. Gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković prije nego što je napustio sjednicu, ponosno poručuje odbornicima ali i građanima -ko ne može da plati cijenu života u centru, neka proda imovinu i iseli se.

"Život u centru košta više nego život na Petrićevcu, život na Petrićevcu košta više nego život u Motikama, a u Motikama puno više nego u Potkozarju. Desi se da je nekome neko bio veoma imućan pa je ostavio sinu ili unuku stan od 150 kvadrata u centru, a taj neko ne bude toliko sposoban i ne može da izdrži troškove života u centru u stanu ili kući od 150 kvadrata. Onda to ljudi treba da prihvate, isele se i idu tamo gdje se može", naveo je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Veće povećanje vrijednosti nepokretnosti nije prihvatljivo jer bi ugrozilo životni standard svih građana, ističe odbornik Dragan Lukač. Kaže da treba omogućiti građanima da žive bolje, a ne gurati ih na ivicu egzistencije.

"Ne možemo smatrati svakog našeg domaćina koji ima 10 kvadrata više po članu svoje porodice da je bogataš i da ga treba oporezovati kao nekog milionera. To je apsolutno neprimjereno i ne mogu da se složim sa tim. Iz tog razloga smatram da ne možemo da prihvatimo da to u ovoj godini bude 25 odsto i da udaramo na životni standard svih naših građana. Svakako da treba da obezbjedimo našim običnim ljudima da imaju i 200 i 300 kvadrata ako mogu da imaju, da nam građani žive dobro, a ne samo da žive na ivici egzistencije", kazao je odbornik u Skupštini grada Banja Luka Dragan Lukač.

Dok gradonačelnik priča o novim poskupljenjima, izvještaji jasno pokazuju da finansijsko stanje u Banjaluci nije dobro. Akumuliraju se problemi i dugovi u gradu na Vrbasu, iako je ove godine usvojen najveći budžet do sada.

"Grad se nalazi u vrlo katastrofalnom finansijskom stanju. Ne čudi me što se danas dešava sve ovo sa kašnjenjem isplata prema svima, počevši od proizvođača, poljoprivrednika, mljekara...do radnika koji traže svoja prava i mogućnost da im se povećaju plate", jasan je predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković.

Odbornici skupštinske većine predložili su amandman da porez bude uvećan za 12,5 odsto umjesto predloženih 25,8 odsto. Na sjednici se pričalo i o konsolidovanom izvještaju i izvršenju budžeta za 2024. godinu i prvom dijelu 2025. godine. Odbornici ističu da su skoro sva odjeljenja u nadležnosti grada Banja Luka prekoračila sredstva dodjeljenog budžeta, što grad dovodi u sve lošije finansijsko stanje. Kakav će epilog imati skupštinska rasprava znaće se na sutrašnjem zasjedanju za kada je najavljen nastavak sjednice.

