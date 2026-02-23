SNSD opleo po Stanivukoviću: "Za vaspitače nema, za svoje saradnike ima!"

Izvor:
ATV
23.02.2026
12:04
Komentari:0
Za povećanje plata vaspitačima gradonačelnik Banjaluke tvrdi da nema dovoljno, dok je sa lakoćom pronašao sredstva za visoke honorare svojim saradnicima, kažu iz banjalučkog SNSD-a.
"Za povećanje plata vaspitačima gradonačelnik tvrdi da nema dovoljno pa će, zbog nenamjenskog i nezakonitog trošenja sredstava iz budžeta grada, roditelji morati da skuplje plaćaju vrtiće.
Banja Luka
"Plate su puštene, vrtići su poskupjeli, ne ide se u štrajk"
Međutim, sa lakoćom je pronašao sredstva za visoke honorare njegovim saradnicima",navode iz SNSD-a.
Iz ove političke partije kažu da Izvještaj o izvršenju budžeta za 2024. godinu "ogolio nezakonitosti gradonačelnika Banjaluke".
"Izvještaj o izvršenju budžeta za 2024. godinu ogolio je nezakonitosti gradonačelnika Banjaluke jer je stavka za ugovore o djelu probijena sa 80 na 203 hiljade maraka. Nezakonito je, na honorare gradonačelnikovih saradnika i poslušnika, potrošeno 120 hiljada maraka više!
Ne čudi što Izvještaj o izvršenju budžeta za 2024. kasni skoro godinu dana u Skupštinu i što je insistirao da vanredna sjednica o platama vaspitača bude prije. Cilj im je da pokušaju da prikriju nenamjensko i nezakonito trošenje novca iz budžeta", saopšteno je iz SNSD-a.
Najnovije
Najčitanije
12
39
12
39
12
33
12
30
12
24
Trenutno na programu