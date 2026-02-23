SNSD opleo po Stanivukoviću: "Za vaspitače nema, za svoje saradnike ima!"

Za povećanje plata vaspitačima gradonačelnik Banjaluke tvrdi da nema dovoljno, dok je sa lakoćom pronašao sredstva za visoke honorare svojim saradnicima, kažu iz banjalučkog SNSD-a.

"Za povećanje plata vaspitačima gradonačelnik tvrdi da nema dovoljno pa će, zbog nenamjenskog i nezakonitog trošenja sredstava iz budžeta grada, roditelji morati da skuplje plaćaju vrtiće.

Banja Luka "Plate su puštene, vrtići su poskupjeli, ne ide se u štrajk"

Međutim, sa lakoćom je pronašao sredstva za visoke honorare njegovim saradnicima",navode iz SNSD-a.

Iz ove političke partije kažu da Izvještaj o izvršenju budžeta za 2024. godinu "ogolio nezakonitosti gradonačelnika Banjaluke".

"Izvještaj o izvršenju budžeta za 2024. godinu ogolio je nezakonitosti gradonačelnika Banjaluke jer je stavka za ugovore o djelu probijena sa 80 na 203 hiljade maraka. Nezakonito je, na honorare gradonačelnikovih saradnika i poslušnika, potrošeno 120 hiljada maraka više!

Ne čudi što Izvještaj o izvršenju budžeta za 2024. kasni skoro godinu dana u Skupštinu i što je insistirao da vanredna sjednica o platama vaspitača bude prije. Cilj im je da pokušaju da prikriju nenamjensko i nezakonito trošenje novca iz budžeta", saopšteno je iz SNSD-a.