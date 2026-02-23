Logo
SNSD opleo po Stanivukoviću: "Za vaspitače nema, za svoje saradnike ima!"

Izvor:

ATV

23.02.2026

12:04

СНСД оплео по Станивуковићу: "За васпитаче нема, за своје сараднике има!"
Foto: ATV

Za povećanje plata vaspitačima gradonačelnik Banjaluke tvrdi da nema dovoljno, dok je sa lakoćom pronašao sredstva za visoke honorare svojim saradnicima, kažu iz banjalučkog SNSD-a.

"Za povećanje plata vaspitačima gradonačelnik tvrdi da nema dovoljno pa će, zbog nenamjenskog i nezakonitog trošenja sredstava iz budžeta grada, roditelji morati da skuplje plaćaju vrtiće.

Вртићи-15102025

Banja Luka

"Plate su puštene, vrtići su poskupjeli, ne ide se u štrajk"

Međutim, sa lakoćom je pronašao sredstva za visoke honorare njegovim saradnicima",navode iz SNSD-a.

Iz ove političke partije kažu da Izvještaj o izvršenju budžeta za 2024. godinu "ogolio nezakonitosti gradonačelnika Banjaluke".

"Izvještaj o izvršenju budžeta za 2024. godinu ogolio je nezakonitosti gradonačelnika Banjaluke jer je stavka za ugovore o djelu probijena sa 80 na 203 hiljade maraka. Nezakonito je, na honorare gradonačelnikovih saradnika i poslušnika, potrošeno 120 hiljada maraka više!

Ne čudi što Izvještaj o izvršenju budžeta za 2024. kasni skoro godinu dana u Skupštinu i što je insistirao da vanredna sjednica o platama vaspitača bude prije. Cilj im je da pokušaju da prikriju nenamjensko i nezakonito trošenje novca iz budžeta", saopšteno je iz SNSD-a.

