"Plate su puštene, vrtići su poskupjeli, ne ide se u štrajk"

Plate su puštene, roditelji su prihvatili poskupljenje vrtića samo da se ne ide u štrajk, za ATV kaže Petar Jokanović, direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka.

"Imali smo dvije vanredne sjednice posvećene Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje i stanje sa platama u Centru. Mi smo u četvrtak trebali da imamo redovnu sjednicu, i počeli smo redovnom sjednicom ali smo nju prekinuli zato što smo dnevni red i usvajanje dnevnog reda posvetili diskusijama vezanim za Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Juče smo imali vanrednu sjednicu gdje smo govorili o Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje gdje smo bezbroj puta ponavljali situaciju jer smo imali ogroman broj spinova od Gradske uprave" kaže Petar Jokanović, direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka.

Banja Luka Poskupljuju javni vrtići u Banjaluci: Radnicima veće plate za 20 odsto

Jokanović kaže da su kolektivni pregovori sa gradom trajali godinu dana ali da odgovora nije bilo.

"Nama inače plata bude do petog u mjesecu, 12. februara su isplaćene plate Gradskoj upravi i svim ostalim javnim ustanovama i preduzećima na nivou grada, a nama nisu isplaćene. Tada nam je rečeno da plate uopšte neće biti isplaćenje i to je uzrokovalo da sindikat donese odluku o stupanju štrajka. Ona je morala biti donesena 10 dana prije toga i zato je on bio najavljen za 23.", kaže Jokanović.

Jokanović naglašava je su plate puštene, kao i da su roditelji prihvatili povećanje cijene vrtića samo da se ne ide u štajk.