"Zaposleni u banjalučkim vrtićima od ponedjeljka u štrajku"

Direktor Centra za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Petar Jokanović, izjavio je da će radnici vrtića od 23. februara započeti štrajk.

„Sindikat je obavijestio rukovodstvo da štrajk kreće u ponedjeljak, što znači da će vrtići biti zatvoreni. Razlog za ovakvu odluku je to što zaposlenima do 5. januara nije isplaćena nijedna marka za platu koju su zaradili u januaru. Plate su uredno obračunate i, kao i do sada, dostavljene Gradskoj upravi, ali je isplata obustavljena bez jasnog pravnog osnova i propisane procedure. Smatram da je to nedopustivo i da se o tome mora hitno razgovarati. Ovakva praksa ne smije postati pravilo u našem gradu“, poručio je Jokanović.

On je istakao da je na ovaj način blokirana zarada oko 450 porodica, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo među radnicima i dovelo do odluke o stupanju u štrajk.

Prema njegovim riječima, iz Gradske uprave, tačnije od Mirne Savić Banjac, stižu poruke da je ovakvo postupanje u skladu sa zakonom, kao i da isplata plata neće biti realizovana dok Grad ne dobije određeni procenat sredstava.