Logo
Large banner

"Merkator" počeo naplaćivati parking, evo koliko košta sat i mjesečni zakup

Izvor:

ATV

18.02.2026

16:28

Komentari:

0
"Меркатор" почео наплаћивати паркинг, ево колико кошта сат и мјесечни закуп
Foto: ATV

Ostavljanje automobila na parkingu kod „Merkatora“ u banjalučkom naselju Borik više neće biti potpuno besplatno. Iako će vozači i ubuduće moći da koriste ovaj prostor, od sada će za to morati da izdvoje novac za parking.

Tržni centar je, naime, uveo sistem naplate parkiranja, a novi cjenovnik već je izazvao brojne reakcije i privukao pažnju javnosti.

Na svim ulazima u veliki parking postavljene su rampe, a na sam ulaz u tržni centar postavljen je i cjenovnik.

Наплата паркинга у Меркатору
Naplata parkinga u Merkatoru

Na njemu se navodi da parking radi od 7 do 22 časa. Prva dva sata parkiranja su besplatna, a svaki naredni sat je 2 KM. Ako vozilo ostavite tokom noći, odnosno od 22 časa do 7 ujutro, sat parkiranja platićete 1,5 KM.

Mjesečni zakup mjesta košta 200 KM i možete da parkirate 24 sata dnevno. Ali napominju da je broj mjesečnih karata ograničen.

Наплата паркинга у Меркатору
Naplata parkinga u Merkatoru

Godišnji zakup je 1.200 KM, a polugodišnji 700 maraka.

Kako je navedeno, parking prostor treba napustiti 15 minuta nakon što ste parking platili.

Podijeli:

Tagovi :

Merkator Banjaluka

Naplata parkinga u Merkatoru

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Више од 70 тачака пред бањалучким одборницима

Banja Luka

Više od 70 tačaka pred banjalučkim odbornicima

5 h

0
Нема више бесплатног паркинга ни у бањалучком Меркатору

Banja Luka

Nema više besplatnog parkinga ni u banjalučkom Merkatoru

6 h

0
Рајанер укида више полазака из Бањалуке

Banja Luka

Rajaner ukida više polazaka iz Banjaluke

7 h

0
Вожња тротоаром Бањалука

Banja Luka

Vozač u Banjaluci zaobišao gužvu i krenuo trotoarom

9 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

37

Ginkel nakon dvodnevnih sastanaka u Banjaluci: SAD cijene dosljedan dijalog sa rukovodstvom Srpske

19

31

"Od 20 maraka do dva biznisa u Njemačkoj": Vanja Borić za ATV "otkrio tajnu" uspjeha

19

25

D‌ječak (2) ostaje bez šanse za novo srce: Majci saopšteno da neće preživjeti

19

19

Sprema li Priština Srbima ''administrativni egzodus'' od 15. marta

19

10

Svemu "kumovao" Tompson: Podnesena inicijativa za razrješenje sudije Ustavnog suda BiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner