"Merkator" počeo naplaćivati parking, evo koliko košta sat i mjesečni zakup

Ostavljanje automobila na parkingu kod „Merkatora“ u banjalučkom naselju Borik više neće biti potpuno besplatno. Iako će vozači i ubuduće moći da koriste ovaj prostor, od sada će za to morati da izdvoje novac za parking.

Tržni centar je, naime, uveo sistem naplate parkiranja, a novi cjenovnik već je izazvao brojne reakcije i privukao pažnju javnosti.

Na svim ulazima u veliki parking postavljene su rampe, a na sam ulaz u tržni centar postavljen je i cjenovnik.

Naplata parkinga u Merkatoru

Na njemu se navodi da parking radi od 7 do 22 časa. Prva dva sata parkiranja su besplatna, a svaki naredni sat je 2 KM. Ako vozilo ostavite tokom noći, odnosno od 22 časa do 7 ujutro, sat parkiranja platićete 1,5 KM.

Mjesečni zakup mjesta košta 200 KM i možete da parkirate 24 sata dnevno. Ali napominju da je broj mjesečnih karata ograničen.

Godišnji zakup je 1.200 KM, a polugodišnji 700 maraka.

Kako je navedeno, parking prostor treba napustiti 15 minuta nakon što ste parking platili.