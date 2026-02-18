Nema više besplatnog parkinga ni u banjalučkom Merkatoru

Izvor:
ATV
18.02.2026
13:30
Komentari:0
Tržni centar "Merkator" u Banjaluci uvodi naplatu parkinga, a u svom poslovnom objektu istakli su i cjenovnik parking usluga.
Tako će prva dva sata korištenja parkinga u garaži ovog marketa biti besplatna.
"Svaki naredni sat dvije KM", navedeno je iz ovog tržnog centra, a cijena se odnosi na period od sedam do 22 časa.
Takođe, uvedena je i mogućnost parkiranja od 22 časa do sedam časova ujutru, a tada će sat iznositi 1,5 KM.
"Mjesečni zakup parking mjesta iznosi 200 KM. Broj mjesečnih karata koje se izdaju je ograničen i zavisiće od popunjenosti garažnog prostora", navode oni, prenosi portal "Nezavisne".
