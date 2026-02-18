Kovačević: Nikšić i Konaković haos koji su izazvali u Sarajevu pokušavaju prenijeti u Banjaluku

Najava da SDP, NiP, NES, PDA i Naprijed sutra u Banjaluci potpisuju sporazum o zajedničkom nastupu na izborima u Republici Srpskoj je čista provokacija, bježanje iz Sarajeva i pokušaj pravljenja haosa u Banjaluci Srpskoj, rekao je za RTRS portparol SNSD i srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

- Zamislite, Elmedin Konaković, Nermin Nikšić i još neki partneri, a da nema nikoga od predstavnika takozvane "Naše stranke", planiraju sutra da potpišu koalicioni sporazum baš u Banjaluci. Pa oni u Banjaluci nemaju nikoga ko glasa za njih, nemaju apsolutno nikakvu podršku i ovdje je evidentno da oni bježe iz Sarajeva, gdje su stvorili haos i gdje ne smiju da organizuju bilo kakva okupljanja, pa pokušavaju da prave haos u Banjaluci i Republici Srpskoj - naglasio je Kovačević.

Poručuje da takve najave sigurno neće proći te pozvao sve institucije Republike Srpske da se ponašaju ozbiljno i odgovorno.

- Poručujem da njima na takav način nije mjesto u Banjaluci i Republici Srpskoj. To nisu stranke iz Republike Srpske i nemaju podršku građana Srpske, niti mogu da pređu cenzus u Republici Srpskoj - jasan je Kovačević.

Dodaje da je evidentna namjera provokacije Republike Srpske.

- Pokušaju da stvore stanje nereda i haosa, te da proteste koje su stvorili u Sarajevu premjeste u Banjaluku i Republiku Srpsku - rekao je Kovačević.

Upitao je kako bi to bilo da stranke iz Republike Srpske potpišu platformu u Sarajevu

- Kako bi bilo da mi pozovemo sve stranke iz Republike Srpske da u Sarajevu potpisujemo platformu o samostalnosti Republike Srpske? Kako bi oni reagovali? Njima nije mjesto u Banjaluci iz tih razloga. Neka svoje stvari završavaju tamo gdje ih građani biraju - zaključio je Kovačević.