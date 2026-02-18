Logo
Large banner

Kovačević: Nikšić i Konaković haos koji su izazvali u Sarajevu pokušavaju prenijeti u Banjaluku

18.02.2026

14:50

Komentari:

4
Ковачевић: Никшић и Конаковић хаос који су изазвали у Сарајеву покушавају пренијети у Бањалуку
Foto: ATV

Najava da SDP, NiP, NES, PDA i Naprijed sutra u Banjaluci potpisuju sporazum o zajedničkom nastupu na izborima u Republici Srpskoj je čista provokacija, bježanje iz Sarajeva i pokušaj pravljenja haosa u Banjaluci Srpskoj, rekao je za RTRS portparol SNSD i srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

- Zamislite, Elmedin Konaković, Nermin Nikšić i još neki partneri, a da nema nikoga od predstavnika takozvane "Naše stranke", planiraju sutra da potpišu koalicioni sporazum baš u Banjaluci. Pa oni u Banjaluci nemaju nikoga ko glasa za njih, nemaju apsolutno nikakvu podršku i ovdje je evidentno da oni bježe iz Sarajeva, gdje su stvorili haos i gdje ne smiju da organizuju bilo kakva okupljanja, pa pokušavaju da prave haos u Banjaluci i Republici Srpskoj - naglasio je Kovačević.

Poručuje da takve najave sigurno neće proći te pozvao sve institucije Republike Srpske da se ponašaju ozbiljno i odgovorno.

- Poručujem da njima na takav način nije mjesto u Banjaluci i Republici Srpskoj. To nisu stranke iz Republike Srpske i nemaju podršku građana Srpske, niti mogu da pređu cenzus u Republici Srpskoj - jasan je Kovačević.

Dodaje da je evidentna namjera provokacije Republike Srpske.

- Pokušaju da stvore stanje nereda i haosa, te da proteste koje su stvorili u Sarajevu premjeste u Banjaluku i Republiku Srpsku - rekao je Kovačević.

Upitao je kako bi to bilo da stranke iz Republike Srpske potpišu platformu u Sarajevu

- Kako bi bilo da mi pozovemo sve stranke iz Republike Srpske da u Sarajevu potpisujemo platformu o samostalnosti Republike Srpske? Kako bi oni reagovali? Njima nije mjesto u Banjaluci iz tih razloga. Neka svoje stvari završavaju tamo gdje ih građani biraju - zaključio je Kovačević.

Podijeli:

Tagovi :

Radovan Kovačević

Nermin Nikšić

Elmedin Konaković

Komentari (4)
Large banner

Pročitajte više

Преминула супруга Радована Караџића

Društvo

Preminula supruga Radovana Karadžića

1 h

3
Преминуо младић који је имао тешке повреде главе: Ево шта је полиција пронашла у његовом стану

Srbija

Preminuo mladić koji je imao teške povrede glave: Evo šta je policija pronašla u njegovom stanu

2 h

0
Испливали шок детаљи: Ножем посјекао ученицу, имао списак жртава

Svijet

Isplivali šok detalji: Nožem posjekao učenicu, imao spisak žrtava

2 h

0
Санитетска возила

Društvo

Zdravstvene ustanove u Srpskoj dobile vozila vrijedna 439.000 evra

2 h

0

Više iz rubrike

Đorđe Radanović

Republika Srpska

Radanović: Karan nastavlja politiku zaštite Republike Srpske

2 h

8
Калинић: Kаран је избор патриотског и самосвјесног дијела српског народа

Republika Srpska

Kalinić: Karan je izbor patriotskog i samosvjesnog dijela srpskog naroda

2 h

2
Састали се Ненад Стевандић и Џон Гинкел

Republika Srpska

Stevandić sa Ginkelom: Srpska privržena očuvanju mira i stabilnosti

3 h

0
Синиша Каран

Republika Srpska

"Karan će dostojno i nepokolebljivo štititi interese Srpske"

3 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

28

"Merkator" počeo naplaćivati parking, evo koliko košta sat i mjesečni zakup

16

18

Delfin snimljen u rijeci u Hrvatskoj: Građani dobili upozorenje da mu ne prilaze

16

10

Trovanje u rudniku; Desetine mrtvih

16

05

Radončić: Bećirović i Konaković moraju izaći pred demonstrante

16

03

Minić: Republika Srpska otvara vrata globalnim firmama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner