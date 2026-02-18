Logo
Zdravstvene ustanove u Srpskoj dobile vozila vrijedna 439.000 evra

Izvor:

ATV

18.02.2026

14:12

Санитетска возила
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić prisustvovao je danas u Banjaluci primopredaji ambulantnih vozila, donacije Vlade Republike Koreje. Tri, od ukupno sedam ambulantnih vozila (za Republiku Srpsku i FBiH), namijenjeno je Domu zdravlja Istočno Sarajevo, Domu zdravlja “Dr Mladen Stojanović“ Laktaši i Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Vozila je uručio ambasador Republike Koreje u Republici Hrvatskoj Seungbum Li, koji je nerezidentni ambasador za Bosnu i Hercegovinu.

Današnja donacija je realizovana posredstvom Ministarstva civilnih poslova BiH, a događaju je prisustvovao i federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac. Potpuno nova, opremljena sanitetska vozila dobile su i četiri zdravstvene ustanove u FBiH: Dom zdravlja Rama, "Županijska bolnica" Orašje, Dom zdravlja Ključ i Dom zdravlja Foča – Ustikolina. Ukupna vrijednost donacije je 438.970 evra.

Ministar Šeranić se zahvalio Republici Koreji naglasivši da je ova donacija nastavak višedecenijske saradnje sa Republikom Korejom i tradicionalnih prijateljskih odnosa.

"Republika Srpska je u prethodnim godinama realizovala važne projekte modernizacije i opremanja bolničkog sektora u tri faze, upravo zahvaljujući kreditnim aranžmanima sa Republikom Korejom“, naglasio je ministar Šeranić, dodavši da se nada nastavku saradnje u oblasti zdravstvene zaštite.

Takođe, za vrijeme pandemije virusa korona Republika Koreja donirala je BiH značajne količine testova i vakcina. U novembru 2023. godine donirala je tri ambulantna vozila za Bolnicu Gradiška, Županijsku bolnicu "Dr. fra Mihovil Sučić" Livno i Zdravstveni centar Brčko. Vrijednost donacije 223.568 dolara.

UKC Republike Srpske

