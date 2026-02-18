Kada se očekuje toplije vrijeme?

U Republici Srpskoj narednih dana biće promjenljivo vrijeme sa kišom, susnježicom i snijegom, a tek u nedjelju, 22. februara, očekuje se da bude toplije uz temperaturu vazduha i do 14 stepeni Celzijusovih, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra će biti toplije, ali oblačno i vjetrovito vrijeme uz kraće sunčane intervale, na jugu sa slabom kišom, a duvaće i jak do olujni jugo.

Ekonomija U ovim gradovima možete jeftinije kupiti stan: Evo kako do povoljnije cijene

U noći sa četvrtka na petak na planinama i ponegdje u nižim predjelima očekuje se kiša koja će preći u susnježicu i snijeg i biće sve hladnije, a maksimalna temperatura vazduha biće od osam na istoku do 16 stepeni na sjeveru, u višim predjelima od šest stepeni Celzijusovih.

U petak, 20. februara, biće hladnije uz padavine - u nižim predjelima u Krajini i istoku kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg, na planinama snijeg, a na jugu će padati jača kiša i pljuskovi sa gmrljavinom, ali će padavine uveče slabiti.

Maksimalna temperatura vazduha biće od četiri na zapadu do 12 stepeni na jugu, u višim predjelima od dva stepena, a minimalna uveče od minus tri do dva, na jugu do pet, u višim predjelima na zapadu od minus pet stepeni.

Zdravlje Evo šta se dešava u organizmu ako izbacite mliječne proizvode iz ishrane

U subotu, 21. februara, biće pretežno oblačno sa povremenom susnježicom i slabim snijegom, koji će poslije podne prestati, a minimalna temperatura vazduha biće od minus pet do minus jedan stepen, na jugu do tri, u višim predjelima na zapadu od minus sedam, dok će maksimalna biti od tri do sedam, na jugu do 10, a u višim predjelima od minus jedan stepen.

U nedjelju, 22. februara, biće promjenljivo oblačno uz sunačne periode i toplije, tokom dana je moguća prolazna kiša, a minimalna temperatura vazduha biće od minus dva do četiri, u višim predjelima od minus četiri stepena, dok će maksimalna biti od devet do 14, u višim predjelima od šest stepeni.