Vezali baku i satima se iživljavali nad njom: Ovako su se branili pred tužilaštvom

ATV

10.03.2026

22:50

0
Везали баку и сатима се иживљавали над њом: Овако су се бранили пред тужилаштвом
U Višem javnom tužilaštvu u Smederevu saslušana su dvojica osumnjičenih da su 27. februara upali u kuću jedne starije žene sa namjerom da je opljačkaju, vezali je i nanijeli joj teške tjelesne povrede.

Oni se terete za razbojništvo, a zbog sumnje da im je pomagala saslušana je i S.N. (26) iz Smedereva.

"Osumnjičenima se stavlja na teret da su nakon višednevnih priprema i osmatranja kuće u kojoj živi oštećena, dana 27.2.2026. godine, najprije isključili struju u kući oštećene, zatim obili vrata i ušli unutra, oborili i vezali oštećenu, kojom prilikom je oštećena zadobila teške tjelesne povrede, međutim kako nisu pronašli novac, napustili su lice mjesta. Osumnjičeni I.M. i A.V. su se prilikom saslušanja koristili svojim zakonskim pravom da ne iznose odbranu, dok je osumnjičena S.N. iznijela odbranu", saopštilo je tužilaštvo.

Брак

Ljubav i seks

Ne zanemarujte ih: Ovih šest navika mogu ozbiljno da naruše brak

Nakon saslušanja osumnjičenima I.M. i A.V. je na prijedlog Višeg javnog tužilaštva u Smederevu sudija za prethodni postupak Višeg suda u Smederevu odredio pritvor, zato što postoje okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svjedoke, kao i zbog uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

U predstojećoj istrazi tužilaštvo će ispitati svjedoke, preduzeti neophodna vještačenja i sve druge dokazne radnje u cilju utvrđivanja kompletnog činjeničnog stanja, prenosi Informer.

zlostavljanje

Smederevo

