Orban: Od rezultata izbora zavisi da li će Vlada čuvati zemlju od sukoba

Izvor:
SRNA
10.03.2026
22:41
Komentari:0
Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da će rezultat predstojećih parlamentranih izbora odlučiti da li će Mađarska imati vladu koja će čuvati državu od sukoba.
- Ratni vihor duva prema Mađarskoj. Iskreno se nadamo da će se Evropljani opametiti, ali u datom trenutku razumna osoba se mora pomiriti sa činjenicom da živimo u vremenu neposredne opasnosti od rata - naveo je Orban u video-poruci objavljenoj na Iksu.
Ekonomija
U BiH zbog Irana divljaju cijene: Evo koliko je gorivo tamo
On je istakao da aktuelna Vlada garantuje vojnu neutralnost i zaštitu Mađarske, prvenstveno od ratnih dejstava.
- Imamo Vladu koja neće slati naše ljude, neće dati naše oružje ni naš novac za rat koji sa nama nema nikakve veze - dodao je mađarski premijer.
Zanimljivosti
1 h0
Savjeti
2 h0
Srbija
2 h1
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
Najčitanije
23
38
23
32
23
26
23
20
23
15
Trenutno na programu