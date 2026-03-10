Orban: Od rezultata izbora zavisi da li će Vlada čuvati zemlju od sukoba

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da će rezultat predstojećih parlamentranih izbora odlučiti da li će Mađarska imati vladu koja će čuvati državu od sukoba.

- Ratni vihor duva prema Mađarskoj. Iskreno se nadamo da će se Evropljani opametiti, ali u datom trenutku razumna osoba se mora pomiriti sa činjenicom da živimo u vremenu neposredne opasnosti od rata - naveo je Orban u video-poruci objavljenoj na Iksu.

On je istakao da aktuelna Vlada garantuje vojnu neutralnost i zaštitu Mađarske, prvenstveno od ratnih dejstava.

- Imamo Vladu koja neće slati naše ljude, neće dati naše oružje ni naš novac za rat koji sa nama nema nikakve veze - dodao je mađarski premijer.