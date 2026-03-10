Logo
Orban: Od rezultata izbora zavisi da li će Vlada čuvati zemlju od sukoba

SRNA

10.03.2026

22:41

Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da će rezultat predstojećih parlamentranih izbora odlučiti da li će Mađarska imati vladu koja će čuvati državu od sukoba.

- Ratni vihor duva prema Mađarskoj. Iskreno se nadamo da će se Evropljani opametiti, ali u datom trenutku razumna osoba se mora pomiriti sa činjenicom da živimo u vremenu neposredne opasnosti od rata - naveo je Orban u video-poruci objavljenoj na Iksu.

Гориво

Ekonomija

U BiH zbog Irana divljaju cijene: Evo koliko je gorivo tamo

On je istakao da aktuelna Vlada garantuje vojnu neutralnost i zaštitu Mađarske, prvenstveno od ratnih dejstava.

- Imamo Vladu koja neće slati naše ljude, neće dati naše oružje ni naš novac za rat koji sa nama nema nikakve veze - dodao je mađarski premijer.

Viktor Orban

Mađarska

