Prohodni svi putevi u Hercegovini: Na Čemernu oprez zbog ugaženog snijega

Svi putni pravci u Hercegovini su prohodni, a na prevoju Čemerno kod Gacka, gdje je palo oko 45 centimetara snijega, ima još malo ugaženog i potreban je oprez, izjavio je Srni Milorad Golub iz "Hercegovinaputeva".

Golub je naveo da je protekle noći bilo dosta padavina i da je u Gacku palo oko 10 centimetara snijega, pa je mehanizacija "Hercegovinaputeva" intervenisala na terenu na raščišćavanju i posipanju terena.

"Sada je situacija mnogo bolja i ima još malo ugaženog snijega i leda. Vrijeme se stabilizovalo i ide na našu ruku", rekao je Golub i napomenuo da "Hercegovinaputevi" imaju dovoljno soli za posipanje puteva, kao i ostalih sredstava.

Prema njegovim riječima, na terenu je ovih dana bilo od 12 do 15 mašina "Hercegovinaputeva", a danas je zbog stabilizacije vremenskih prilika angažovano oko 10 mašina za raščišćavanje snijega i posipanje terena.