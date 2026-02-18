Udruženje hirurga: Čestitka Karanu, odlična saradnja sa predsjednikom i institucijama Srpske

Udruženje hirurga Republike Srpske čestitalo je Siniši Karanu izbor za predsjednika Republike, ističuću da je uvijek imalo odličnu saradnju sa predsjednikom i institucijama Srpske.

- Udruženje hirurga uvijek je imalo odličnu saradnju sa predsjednikom Republike koji je podržavao naše projekte unapređenja hirurške struke. Uvijek smo bili uz predsjednika i institucije Republike Srpske, što će biti vodilja i u našem budućem radu - saopšteno je iz Udruženja hirurga Srpske.

U saopštenju se naglašava da su nedavni ponovljeni izbori pokazali da je institucija predsjednika Republike Srpske odbranjena.

- Institucija predsjednika Republike bila je meta političkog suđenja, nekorektnog medicinskog uplitanja u medicinskom vještačenju, ali je Udruženje hirurga i tada stalo u odbranu institucije predsjednika Republike Srpske - navodi se u saopštenju.

U saopštenju se ističe da je Udruženje dalo nemjerljiv doprinos u odbrani Republike Srpske u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, jer su hirurzi spasili hiljade srpskih boraca, civila i drugih žrtava rata.

- Nijedna medicinska struka kao hirurgija nije u tolikoj mjeri bila od neophodne i nesebične pomoći u ratu, kao što je ratna hirurgija. Zato su nam teško padali napadi na institucije, ugrožavanje i pokušaj poništenja svega što smo u Odbrambeno-otadžbinskom ratu stvorili - dodali su iz Udruženja.

Novi predsjednik Republike Srpske Siniša Karan položio je juče svečanu zakletvu u Narodnoj skupštini.