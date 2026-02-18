Logo
Elektro-Bijeljina: Usaglašavanje investicija u elektromrežu u Loparama

Izvor:

ATV

18.02.2026

09:58

Komentari:

0
Електро-Бијељина: Усаглашавање инвестиција у електромрежу у Лопарама
Foto: Elektro-Bijeljina

U prethodne dvije godine, „Elektro-Bijeljina“ je na području Opštine Lopare u izgradnju i rekonstrukciju elektroenergetskih objekata uložila značajna finansijska sredstva.

Između ostalih, rekonstruisani su 10-kilovoltni dalekovodi Tobut, Potraš, Mačkovac, Šibošnica, Peljave, Priboj, Gornja Tuzla i Potočari. Rađena je i rekonstrukcija niskonaponske mreže na svim trafo-područjima u Loparama, a nakon nevremena u toku 2024. i 2025. godine, zamijenjen je i značajan broj stubova, što je poboljšalo kvalitet isporuke električne energije korisnicima i smanjilo broj neplanskih zastoja na mreži.

O ovim i temama u vezi unapređenja međusobne saradnje, bilo je danas riječi na sastanku rukovodstva Opštine Lopare i članova Uprave ODS „Elektro-Bijeljina“ u Loparama.

„Intenzitet investicija i radova na području Lopara biće nastavljen i ove godine, s akcentom na dvostrano i višestrano napajanje ključnih objekata, čime se maksimalno skraćuje vrijeme zastoja u isporuci električne energije, kada do njega, eventualno, dođe. Radovi će redovno biti izvođeni i na sječi rastinja na trasama dalekovoda i popravljanju naponskih prilika na niskonaponskoj mreži. S tim u vezi, Uprava „Elektro-Bijeljine“ ostaje čvrsto opredijeljena da i ubuduće investira u izgradnju i održavanje elektromreže, i na taj način kontinuirano poboljšava kvalitet usluga svojim korisnicima“, rekao je direktor „Elektro-Bijeljine“ Bojan Savić.

Trenutno „Elektro-Bijeljina“ na području Opštine Lopare ima više od šest hiljada korisnika i nove investicije u elektromrežu i objekte su od kapitalne važnosti.

