Građani peti dan traže utvrđivanje odgovornosti zbog tramvajske nesreće

Izvor:

SRNA

17.02.2026

12:42

tramvaj iskočio iz šina
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Građani, predvođeni srednjoškolcima i studentima, peti dan zaredom protestuju u Sarajevu tražeći odgovornost nadležnih nakon smrti dvadesettrogodišnjeg Erdoana Morankića u tramvajskoj nesreći i teških povreda maloljetne djevojke.

Saobraćaj ispred Zemaljskog muzeja je blokiran, a demonstranti zahtijevaju potpunu transparentnost istrage, povlačenje neispravnih tramvaja i ostavke svih odgovornih.

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta najavio je da stari tramvaji neće biti vraćeni u saobraćaj dok se ne završe sve kontrole i servisi.

Зоран Стевановић

Republika Srpska

Stevanović: Na putu Sarajevo-Foča prvo se radi sanacija klizišta

Ministarstvo za vaspitanje i obrazovanje, na čijem je čelu Naida Hota-Muminović, uputilo je školama dopise sa upozorenjem da učenici ne učestvuju u protestima, što je izazvalo dodatno nezadovoljstvo mladih, koji poručuju - "Nećemo odustati".

Nakon javnog pritiska, premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk podnio je ostavku, a juče je od funkcije odstupio i direktor GRAS-a Senad Mujagić.

Građani zahtijevaju i siguran javni prevoz, obustavu privatizacije gradskog prevoza i objavu svih podataka o servisiranju tramvaja i snimka trenutka nesreće.

Sarajevo

Iskakanje tramvaja u Sarajevu

Protesti

