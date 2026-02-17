Zastoj u saobraćaju zbog snijega: Ekspresna reakcija Puteva Srpske, ekipe na terenu

Izvor:
ATV
17.02.2026
10:32
Komentari:0
Snijeg koji od jutros pada u Srpskoj napravio je problem na putu Gacko-Foča oko Tjentišta i u mjestu Prijeđel.
Šleperi su stali, a ima i zastoja, javljaju vozači.
Kolaps je na putu Gacko-Foča. Snijeg je napravio problem oko Tjentišta i u mjestu Prijeđel. Šleperi su stali, ima i zastoja, javljaju vozači. @AtvBanjaluka pic.twitter.com/97dk7EVYS9— Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) February 17, 2026
Ekipe Puteva Republike Srpske su na terenu.
Zimske službe uveliko rade na čišćenju snijega na ovoj dionici puta.
