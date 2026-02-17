Logo
Zastoj u saobraćaju zbog snijega: Ekspresna reakcija Puteva Srpske, ekipe na terenu

Izvor:

ATV

17.02.2026

10:32

Застој у саобраћају због снијега: Експресна реакција Путева Српске, екипе на терену
Foto: ATV

Snijeg koji od jutros pada u Srpskoj napravio je problem na putu Gacko-Foča oko Tjentišta i u mjestu Prijeđel.

Šleperi su stali, a ima i zastoja, javljaju vozači.

Ekipe Puteva Republike Srpske su na terenu.

Zimske službe uveliko rade na čišćenju snijega na ovoj dionici puta.

