Sarajevo: Građani se razišli, novo okupljanje sutra

16.02.2026

16:34

завршен протест у сарајеву
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Brojni građani Sarajeva završili su današnje proteste pred Zemaljskim muzejom, na mjestu tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić iz Brčkog.

Učesnici skupa su jutros ispred Zemaljskog muzeja krenuli u protestnu šetnju, tražeći ispunjenje zahtjeva, među kojima su ostavke svih odgovornih lica u lancu javnog gradskog prevoza.

Zatražena je i ostavka kantonalnog ministra za vaspitanje i obrazovanje Naide Hote Muminović, uz poruku "ne opravdavate časove, opravdavate smrt".

протест Сарајево

Gradovi i opštine

Protesti u Sarajevu: MUP se oglasio zbog uznemirujuće poruke koja kruži među roditeljima

Među zahtjevima je povlačenje nesigurnih vozila iz saobraćaja do ponovnog servisiranja, uz javnu objavu podataka o njihovoj ispravnosti, te dugoročno rješenje izgradnjom kvalitetnog i sigurnog sistema javnog gradskog prevoza.

Za sutra u 12.00 časova najavljeno je novo okupljanje.

Kantonalni sud u Sarajevu odbio je prijedlog Tužilaštva Kantona Sarajevo za određivanje pritvora vozaču tramvaja Adnanu Kasapoviću, a kantonalni premijer Nihad Uk i direktor GRAS-a Senad Mujagić podnijeli su ostavke.

U nesreći koja se desila u četvrtak, 12. februara, poginuo je Erdoan Morankić iz Brčkog, student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, kada je, dok je bio na tramvajskoj stanici, tramvaj iznenada iskočio iz šina.

Još četiri osobe su povrijeđene, a među njima sedamnaestogodišnja djevojka kojoj je amputirana noga.

