Smjena u vrhu ruske države: Putin ga "precrtao"

Ruski predsjednik Vladimir Putin smijenio je Sergeja Ivanova iz Savjeta bezbjednosti Rusije, objavljeno je na zvaničnom portalu pravnih akata.

Putin je ranije razrešio Ivanova funkcije specijalnog predstavnika ruskog predsjednika za zaštitu životne sredine.

"Mijenja se sastav Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije... isključenjem S. B. Ivanova", navodi se u dokumentu, prenosi RIA Novosti.

Uredba stupa na snagu danom potpisivanja, 16. februara. Početkom februara portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov saopštio je da je Sergej Ivanov podnio ostavku na mjesto specijalnog predstavnika ruskog predsjednika za zaštitu životne sredine, ekologiju i transport.

Kako je naveo, ostavka je podnijeta iz "ličnih razloga". Putin je imenovao Ivanova za specijalnog predstavnika za zaštitu životne sredine, ekologiju i transport 2016. godine. Pre toga, obavljao je funkciju šefa kabineta ruskog predsjednika.

Ivanov je takođe bio ministar odbrane Rusije i zamjenik premijera početkom 2000-ih. Imao je dugu i uglednu karijeru kao visoki oficir u sovjetskoj eri u KGB-u i FSB-u, i ima čin general-pukovnika u penziji.

Prema državnoj novinskoj agenciji TASS, Ivanov je zadržao svoju poziciju jednog od 13 stalnih članova Savjeta bezbjednosti Rusije uprkos tome što više nije specijalni predstavnik predsjednika.

Nije mu prva smjena

Putin je Ivanova razriješio funkcije i prije deset godina. Tada ga je razriješio dužnosti dugogodišnjeg šefa predsjedničke administracije Sergeja Ivanova i imenovao ga za specijalnog predstavnika predsjednika po pitanjima ekologije i transporta.

Ivanov je navodno i sam tražio da mu se da druga dužnost, a ruski predsjednik je rekao da je bio zadovoljan njegovim radom na mjestu šefa administracije Kremlja.

