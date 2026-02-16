Logo
Large banner

Smjena u vrhu ruske države: Putin ga "precrtao"

Izvor:

B92

16.02.2026

17:55

Komentari:

0
Смјена у врху руске државе: Путин га "прецртао"
Foto: Tanjug/AP/Sputnik/Vyacheslav Prokofyev

Ruski predsjednik Vladimir Putin smijenio je Sergeja Ivanova iz Savjeta bezbjednosti Rusije, objavljeno je na zvaničnom portalu pravnih akata.

Putin je ranije razrešio Ivanova funkcije specijalnog predstavnika ruskog predsjednika za zaštitu životne sredine.

"Mijenja se sastav Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije... isključenjem S. B. Ivanova", navodi se u dokumentu, prenosi RIA Novosti.

Кијев Украјина

Svijet

Nema bezbjednosnih garancija dok Kijev ne postigne mir sa Moskvom

Uredba stupa na snagu danom potpisivanja, 16. februara. Početkom februara portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov saopštio je da je Sergej Ivanov podnio ostavku na mjesto specijalnog predstavnika ruskog predsjednika za zaštitu životne sredine, ekologiju i transport.

Kako je naveo, ostavka je podnijeta iz "ličnih razloga". Putin je imenovao Ivanova za specijalnog predstavnika za zaštitu životne sredine, ekologiju i transport 2016. godine. Pre toga, obavljao je funkciju šefa kabineta ruskog predsjednika.

Владимир Путин

Svijet

Putinova zaštita od državnog udara: Sve je na jednom čovjeku – dao mu je potpunu kontrolu

Ivanov je takođe bio ministar odbrane Rusije i zamjenik premijera početkom 2000-ih. Imao je dugu i uglednu karijeru kao visoki oficir u sovjetskoj eri u KGB-u i FSB-u, i ima čin general-pukovnika u penziji.

Prema državnoj novinskoj agenciji TASS, Ivanov je zadržao svoju poziciju jednog od 13 stalnih članova Savjeta bezbjednosti Rusije uprkos tome što više nije specijalni predstavnik predsjednika.

Nije mu prva smjena

Putin je Ivanova razriješio funkcije i prije deset godina. Tada ga je razriješio dužnosti dugogodišnjeg šefa predsjedničke administracije Sergeja Ivanova i imenovao ga za specijalnog predstavnika predsjednika po pitanjima ekologije i transporta.

Ivanov je navodno i sam tražio da mu se da druga dužnost, a ruski predsjednik je rekao da je bio zadovoljan njegovim radom na mjestu šefa administracije Kremlja.

(b92)

Podijeli:

Tag :

Vladimir Putin

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Направљен колач тежак 720 килограма

Zanimljivosti

Napravljen kolač težak 720 kilograma

2 h

0
Стравична несрећа у Кладњу: Аутомобил слетио у ријеку, мушкарац погинуо

Hronika

Stravična nesreća u BiH: Automobil sletio u rijeku, muškarac poginuo

2 h

0
Атле Ли Мекграт плаче у шуми

Ostali sportovi

Favorit za zlato diskvalifikovan, bacio štapove i otišao u šumu da plače

2 h

0
Туча у авиону

Svijet

Novi detalji brutalne tuče u avionu na letu iz Turske! Zubi letjeli na sve strane, bio je sav krvav!

2 h

0

Više iz rubrike

Туча у авиону

Svijet

Novi detalji brutalne tuče u avionu na letu iz Turske! Zubi letjeli na sve strane, bio je sav krvav!

2 h

0
Ужас! Пожар у хемијској фабрици прогутао најмање седам одоба

Svijet

Užas! Požar u hemijskoj fabrici progutao najmanje sedam odoba

2 h

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Svijet

Šta znači "njemački stil točenja goriva"? Ova tehnika vam može pomoći da platite manje na pumpi

2 h

0
Dmitrij Peskov

Svijet

Peskov: Širi spektar tema u Ženevi u odnosu na Abu Dabi

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

10

Dijelovi Luvra zatvoreni zbog štrajka

20

01

Rudar razbio Željezničar u Sarajevu

19

53

Alimpijević odredio tim za mečeve protiv Turske: Kalinić ponovo na spisku Srbije

19

38

Vozači oprez, divlji konji preko Romanije!

19

33

Kupiti ili iznajmiti stan?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner