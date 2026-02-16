Stravična nesreća u BiH: Automobil sletio u rijeku, muškarac poginuo

Izvor:
Avaz
16.02.2026
17:45
Jedna osoba poginula u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče u Kladnju, potvrđeno je za „Avaz“.
Kako nam je rečeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, vozilo je sletjelo s ceste.
"Muškarac je preminuo nakon što je izvučen iz rijeke i u sanitetskom vozilu je reanimiran. Potvrđena je smrt u Domu zdravlja", rečeno je za „Avaz“ iz MUP-a TK.
