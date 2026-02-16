Poznat identitet stradalog u eksploziji u Banjaluci

U eksploziji bombe u automobilu jutros je stradao Slobodan J. (48) iz Banjaluke, a prvi rezultati istrage ukazuju da se najvjerovatnije radi o samoubistvu, potvrđeno je za ATV.

Uviđaj je okončan i sve ukazuje da je Slobodan J. u vozilu aktivirao ručnu bombu i na mjestu ostao mrtav.

Eksplozija je odjeknula jutros oko devet časova u blizini Autobuske stanice u Banjaluci, a cijeli slučaj policiji je prijavio taksista koji je zatekao u blizini.

Jedan od očevidaca ispričao je za ATV da je jutros iza devet časova čuo prigušenu eksploziju.

”U prvi mah sam pomislio da zvuk dopire od paljenja kamiona ”Čistoće”, koja se nalazi u blizini. Međutim, nekoliko minuta kasnije vidio sam dim iz vozila koje je bilo parkirano u blizini. Veoma brzo na lice mjesta je stigla policija i do dolaska vatrogasaca aparatima za gašenje su gasili požar na automobilu. Tek tada sam čuo da je u vozilu zatečeno tijelo muškarca”, rekao je jedan od očevidaca.

Hronika Očevidac eksplozije za ATV: Prvo sam mislio da pale kamione Čistoće

Uviđaj na licu mjesta izvršio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci zajedno sa policijskim službenicima PU Banjaluka.

”Tužilac je naložio preduzimanje istražnih mjera i radnji na utvrđivanju svih okolnosti nemilog događaja. Naložena je obdukcija tijela, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske”, kaže izvor ATV-a.