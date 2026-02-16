Logo
Large banner

Poznat identitet stradalog u eksploziji u Banjaluci

Autor:

Ognjen Matavulj

16.02.2026

14:53

Komentari:

0
Експлозија у Бањалуци
Foto: ATV

U eksploziji bombe u automobilu jutros je stradao Slobodan J. (48) iz Banjaluke, a prvi rezultati istrage ukazuju da se najvjerovatnije radi o samoubistvu, potvrđeno je za ATV.

Uviđaj je okončan i sve ukazuje da je Slobodan J. u vozilu aktivirao ručnu bombu i na mjestu ostao mrtav.

Eksplozija je odjeknula jutros oko devet časova u blizini Autobuske stanice u Banjaluci, a cijeli slučaj policiji je prijavio taksista koji je zatekao u blizini.

Jedan od očevidaca ispričao je za ATV da je jutros iza devet časova čuo prigušenu eksploziju.

”U prvi mah sam pomislio da zvuk dopire od paljenja kamiona ”Čistoće”, koja se nalazi u blizini. Međutim, nekoliko minuta kasnije vidio sam dim iz vozila koje je bilo parkirano u blizini. Veoma brzo na lice mjesta je stigla policija i do dolaska vatrogasaca aparatima za gašenje su gasili požar na automobilu. Tek tada sam čuo da je u vozilu zatečeno tijelo muškarca”, rekao je jedan od očevidaca.

Експлозија у Бањалуци

Hronika

Očevidac eksplozije za ATV: Prvo sam mislio da pale kamione Čistoće

Uviđaj na licu mjesta izvršio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci zajedno sa policijskim službenicima PU Banjaluka.

”Tužilac je naložio preduzimanje istražnih mjera i radnji na utvrđivanju svih okolnosti nemilog događaja. Naložena je obdukcija tijela, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske”, kaže izvor ATV-a.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Eksplozija

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

полиција

Hronika

Tragedija u Kotor Varoši: Policajac počinio samoubistvo

1 d

0
Нови форензички извјештај доводи у питање смрт Курта Кобејна

Scena

Novi forenzički izvještaj dovodi u pitanje smrt Kurta Kobejna

5 d

0
Ruža cvijet

Svijet

Influenserka (24) pronađena mrtva u stanu: Razvela se prije mjesec dana, policija sumnja na jedno

6 d

0
Полицајци у стану затекли језив призор: Дјечак убијен, а мајка се објесила

Svijet

Policajci u stanu zatekli jeziv prizor: Dječak ubijen, a majka se objesila

5 d

0

Više iz rubrike

Калајџић остаје иза решетака: Продужен притвор осумњиченом за убиство Алдине Јахић

Hronika

Kalajdžić ostaje iza rešetaka: Produžen pritvor osumnjičenom za ubistvo Aldine Jahić

3 h

0
Колапс на ауто-путу: Возила се враћају у контра смјеру

Hronika

Kolaps na auto-putu: Vozila se vraćaju u kontra smjeru

3 h

0
Ухапшена жена: Ножем убола таксисту

Hronika

Uhapšena žena: Nožem ubola taksistu

3 h

0
Преврнула се цистерна код Бугојна

Hronika

Prevrnula se cisterna sa plinom, saobraćaj obustavljen u dijelu BiH

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

56

Snijeg se ne predaje, očekuju se nove padavine

16

56

Odbačeno povećanje starosne granice za penziju na 70 godina

16

37

Vozači oprez! Gužve na graničnim prelazima

16

34

Sarajevo: Građani se razišli, novo okupljanje sutra

16

32

U Zadru poginuo radnik iz BiH nakon pada

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner