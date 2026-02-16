Logo
Rubio u Budimpešti podržao Orbana

Рубио подржао Орбана
Foto: Anadolu/Arpad Kurucz

Rubio je izjavio da američko-mađarski odnosi, koje su obje strane pod Trampovom administracijom opisale kao "zlatno doba", prevazilaze uobičajenu diplomatsku saradnju.

Američki državni sekretar Marko Rubio danas je u Budimpešti podržao mađarskog premijera Viktora Orbana uoči aprilskih izbora, na kojima se Orban nadmeće za peti uzastopni mandat. Rubio je pritom istakao bliske lične veze između mađarskog lidera i američkog predsjednika Donalda Trampa.

Orban, koji je na vlasti u Mađarskoj od 2010. godine, važi za jednog od najistaknutijih Trampovih saveznika u Evropskoj uniji. Uoči izbora 12. aprila, koji se smatraju njegovim najvećim izazovom u posljednjih 16 godina, Orban je intenzivno radio na jačanju veza sa američkim predsjednikom.

Sporazum o nuklearnoj saradnji

Rubio je u mađarskoj prestonici sa Orbanom i članovima njegove vlade potpisao sporazum o civilnoj nuklearnoj saradnji. Sporazum otvara mogućnost mađarske kupovine američkih kompaktnih nuklearnih reaktora, poznatih kao mali modularni reaktori, kao i američkog nuklearnog goriva i tehnologije za skladištenje.

Марко Рубио

Svijet

Rubio poručio Orbanu: Predsjednik Tramp je posvećen vašem uspjehu

Na konferenciji za novinare Rubio je izjavio da američko-mađarski odnosi, koje su obje strane pod Trampovom administracijom opisale kao "zlatno doba", prevazilaze uobičajenu diplomatsku saradnju.

"Iskreno govoreći, premijer i predsjednik imaju izuzetno blizak lični i profesionalni odnos, što je, vjerujem, bilo od koristi za obe naše države“, rekao je Rubio.

Obraćajući se direktno Orbanu, Rubio je dodao: „Ta lična veza koju ste izgradili sa predsjednikom bila je od presudnog značaja za razvoj naših odnosa. Predsjedniku Trampu je izuzetno stalo do vašeg uspjeha, jer je vaš uspjeh ujedno i naš uspjeh.“

Prijateljski teren

Posjeta Mađarskoj uslijedila je nakon što je Rubio u nedjelju boravio u Slovačkoj, a prethodno je učestvovao na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji. S obzirom na to da su na čelu Slovačke i Mađarske evroskeptični populisti koji se protive slanju pomoći Ukrajini i otvoreno podržavaju Trampa, obje zemlje predstavljaju prijateljski teren za Rubija u njegovim naporima da sklopi energetske sporazume.

Orbana se u Evropskoj uniji često smatra najpouzdanijim saveznikom ruskog predsjednika Vladimira Putina. Održavao je dobre odnose sa Kremljom uprkos ratu u Ukrajini, istovremeno gradeći veze sa Trampom i njegovim pokretom Učinimo Ameriku ponovo velikom.

Uprkos nastojanjima Evropske unije da smanji zavisnost od ruskih energenata, Orban je ostao pri kupovini ruske energije, a nakon sastanka sa Trampom u Bijeloj kući u novembru dobio je izuzeće od američkih sankcija. Rubio u ponedjeljak nije želio da precizira trajanje tog izuzeća, imajući u vidu plan Evropske unije o potpunom prekidu korišćenja ruskih fosilnih goriva do kraja 2027. godine.

Orban je u ponedjeljak prenio Rubiju spremnost svoje vlade da bude domaćin mogućeg trilateralnog mirovnog samita Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Ukrajine i poručio da Tramp ima „otvoreni poziv“ da posjeti Budimpeštu.

