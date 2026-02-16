Kijevski režim je dostigao stanje međunarodne terorističke ćelije sa neonacističkim "prišivkom", izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, prenosi TASS.

"Imam pitanje za desetine hiljada svjetskih stručnjaka u oblasti međunarodnog terorizma: gdje ste svi vi? I zašto, na primjer, na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji nije održan okrugli sto ili panel-diskusija na temu: kako je kijevski režim od marionetskog, koji glumi demokratiju, stigao do međunarodne terorističke ćelije sa svojom specifičnošću – neonacističkim prišivkom", istakla je ona u emisiji "Velika igra" na Prvom kanalu.

Prema njenim riječima, svi elementi su već vidljivi.

"Riječ je, naravno, o masovnom, unapred planiranom, uz učešće državnih struktura i politički motivisanom izvršavanju terorističkih akata protiv civilnog stanovništva", napomenula je portparolka ruskog spoljnopolitičkog resora.

Istovremeno je naglasila da kijevski režim ima obilježje poput bande "Crna mačka", koja je poslije zločina crtala crnu mačku na zidu.

Svijet Zaharova: Moskva će se boriti protiv falsifikovanja istorije

"Kijevski režim vrši terorističke napade na civile, a zatim se odmah vraća na mjesto zločina kako bi ubio i pripadnike socijalnih službi, spasilačkih ekipa. Posebnu ogorčenost i zversku mržnju kod njih izazivaju ljekari", ukazala je Zaharova, dodavši da je to međunarodni terorizam.

Kako je napomenula, on se spolja podržava oružjem, novcem i političkom podrškom – "čitav konglomerat zemalja, pod natovskim kišobranom".

"To je upravo onaj međunarodni terorizam čiji je cilj da skrene pažnju sa neuspjeha na bojnom polju i da hibridni rat prenese u domove civila, u vidu psihološkog pritiska i zastrašivanja", naglasila je Zaharova.

Govoreći za TASS, portparolka ruskog ministarstva je izjavila da su zapadne zemlje "uspele da Ukrajinu učine evropskom državom u smislu nacizma".

Ranije je predsjednik Finske Aleksandar Stub na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji izjavio da je predsjednik Rusije Vladimir Putin navodno želio da Ukrajinu učini ruskom, ali da je ona sada postala evropska.

"Ne znam šta gospodin Stub podrazumijeva pod rječju 'evropska'. Ako smatraju da je Evropa isključivo nacizam, koji se tamo više puta ispoljavao, onda su, sudeći po izjavama šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog, zaista uspjeli da Ukrajinu učine evropskom – odnosno nacističkom. Rusija nikada nije imala namjeru da ne poštuje suverenitet Ukrajine. Mi smo se prema Ukrajini uvijek odnosili kao prema suverenoj i nezavisnoj državi", istakla je ona.

Svijet Zaharova: Trupe "koalicije voljnih" biće legitimna meta

Podsjetila je da su odmah nakon raspada SSSR-a uspostavljeni diplomatski odnosi, razmenjene ambasade, potpisani brojni međudržavni sporazumi, uključujući i oni o flotama, kao i da je trgovina vođena po principima međunarodnih ekonomskih odnosa.

"Nije Rusija sprovodila državni udar, nije Rusija menjala režim, nije Rusija organizovala 'majdane' da bi dovodila svoje štićenike na vlast. To je činio Zapad. Državni sekretari SAD delili su kolače – konkretno Viktorija Nuland – a na mitinge su dolazili ambasadori i ministri spoljnih poslova Njemačke, Francuske, Poljske i drugih zapadnoevropskih zemalja. Zato nas ne treba optuživati za ono što sami rade", naglasila je ona.

Osvrćući se na Minhensku bezbjednosnu konferenciju, Zaharova je ocjenila da ona pokazuje odsustvo stvarne solidarnosti među članicama NATO-a.

Prema njenim riječima, postoje dvije kategorije zemalja: one koje su spremne da se suprotstave mejnstrimu, poput Mađarske, i "tiha, ali agresivna manjina koja kolektivno ide ka dnu".

Posebno je istakla da je Zelenski, kako je rekla, "sa prostačkom ogorčenošću" napao premijera Mađarske Viktora Orbana.

Govoreći o izjavama zapadnih zemalja u vezi sa navodnim trovanjem blogera Alekseja Navaljnog, Zaharova je ocenila da je riječ o pokušaju da se skrene pažnja sa "Epstinovih dosijea", koji su snažno odjeknuli u svijetu.

Ona je navela da je bilo potrebno "nešto što bi pokrenulo diskusiju o navodnoj ruskoj agresiji".

Prema riječima Zaharove, ranije su tu ulogu imali ukrajinski predsjednici, dok danas "predstavnike kijevskog režima više niko ozbiljno ne shvata".

(rt balkan)