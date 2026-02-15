Juče je, tokom govora na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, lider kijevskog režima optužio mađarskog premijera Orbana da ne mora da razmišlja o povećanju potencijala svoje vojske, već o tome "kako da poveća stomak", jer Ukrajina "drži evropski front".

"I to govori narkoman-neonacista koji je vojsku svoje zemlje uništio novcem, uzetim Evropljanima, uključujući Mađare", navela je Zaharova, prenosi RT Balkan.

Orban je gotovo odmah odgovorio na uvredu, rekavši da Mađari sada još jasnije vide situaciju.

"Jednu stvar niste dobro razumijeli: ova diskusija nije o Vama ili meni. Radi se o budućnosti Mađarske, Ukrajine i Evrope. Upravo zato ne možete postati član Evropske unije", napisao je Orban juče na Iksu.