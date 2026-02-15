Logo
Large banner

Zaharova o Zelenskom: Neonacista koji je uništio svoju vojsku nešto govori Orbanu

Izvor:

RT Balkan

15.02.2026

14:08

Komentari:

0
Марија Захарова
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Lider kijevskog režima Vladimir Zelenski je uništio ukrajinsku vojsku novcem evropskih građana, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije.

Juče je, tokom govora na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, lider kijevskog režima optužio mađarskog premijera Orbana da ne mora da razmišlja o povećanju potencijala svoje vojske, već o tome "kako da poveća stomak", jer Ukrajina "drži evropski front".

"I to govori narkoman-neonacista koji je vojsku svoje zemlje uništio novcem, uzetim Evropljanima, uključujući Mađare", navela je Zaharova, prenosi RT Balkan.

Orban je gotovo odmah odgovorio na uvredu, rekavši da Mađari sada još jasnije vide situaciju.

"Jednu stvar niste dobro razumijeli: ova diskusija nije o Vama ili meni. Radi se o budućnosti Mađarske, Ukrajine i Evrope. Upravo zato ne možete postati član Evropske unije", napisao je Orban juče na Iksu.

Podijeli:

Tagovi :

Marija Zaharova

Vladimir Zelenski

Viktor Orban

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Цвијановић: Очекујем да се утврде све околности и одговорност за срамна дешавања у Широком Бријегу

Republika Srpska

Cvijanović: Očekujem da se utvrde sve okolnosti i odgovornost za sramna dešavanja u Širokom Brijegu

3 h

2
Јефтиније гориво у дијеловима БиХ

Ekonomija

Jeftinije gorivo u dijelovima BiH

3 h

0
Не допустите да вас разведравање завара: Погледајте какво нас вријеме очекује

Društvo

Ne dopustite da vas razvedravanje zavara: Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje

3 h

0
СДС у Гацку преиспитује партнере: Пријети прекидом коалиције

Gradovi i opštine

SDS u Gacku preispituje partnere: Prijeti prekidom koalicije

3 h

0

Više iz rubrike

Полиција аутомобил Италија

Svijet

Pronađena bomba u blizini olimpijske skakaonice

3 h

0
Амазонији, преврнуо се брод

Svijet

Prevrnuo se turistički brod: Ima mrtvih, među njima djevojčica

4 h

0
Орбан: Брисел је извор опасности

Svijet

Orban: Brisel je izvor opasnosti

4 h

0
Бивши украјински министар приведен на граници

Svijet

Bivši ukrajinski ministar priveden na granici

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

04

Srbi u suzama i strahu zbog otetih crkava i grobova predaka

17

00

Snijeg je pao na Sretenje: Evo šta to znači

16

42

Dvije godine bila zarobljena: Svjedočenje žene koja je preživjela Epstajna

16

41

Vesna rodila osam sinova i kćerku: Žene je pitaju jedno

16

25

Učesnica "Zadruge" daje popust na sajtu za odrasle

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner