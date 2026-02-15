Logo
Pronađena bomba u blizini olimpijske skakaonice

Izvor:

SRNA

15.02.2026

13:46

Полиција аутомобил Италија
Foto: kay de vries/Pexels

Ručna bomba iz Drugog svjetskog rata pronađena je i deaktivirana na parkingu u blizini mjesta održavanja skijaških skokova na Zimskim olimpijskim igrama u mjestu Predaco, saopštila je italijanska policija.

"Stručnjaci su deaktivirali ručnu bombu i nije bilo opasnosti po javnu bezbjednost ni u jednom trenutku", navodi se u saopštenju.

Parking se obično koristi za skladištenje drveta, a u vrijeme održavanja Olimpijskih igara mogu da ga koriste autobusi i automobili, prenijela je agencija DPA.

Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Sloboda Srbije i Srpske je najljepše Sretenje

Takmičenje u skijaškim skokovima sa velike skakaonice u Predacu održano je sinoć.

Zimske olimpijske igre, čiji su domaćini Milano i Kortina, traju do 22. februara.

