Napala majku sjekirom, pa u krvavoj spavaćici otišla u prodavnicu

Izvor:
Kurir
15.02.2026
13:28
Komentari:0
Teško porodično nasilje potreslo je naselje Stanovo u Kragujevcu, gdje se, prema nezvaničnim informacijama, sinoć dogodio brutalan napad u porodičnoj kući. Žena B. P. (43) osumnjičena je da je sjekirom napala svoju majku, koja je sa teškim povredama hitno prebačena u UKC Kragujevac.
Kako se saznaje, drama je otkrivena nakon dojave građana i komšija, a policija i hitne službe brzo su reagovale na licu mjesta. Povrijeđena žena je nakon ukazane prve pomoći transportovana u bolnicu, gdje joj je ukazana hitna medicinska pomoć.
Objavljen snimak pada Aleksandre Prijović na koncertu
Nezvanično, osumnjičena je jutros viđena u blizini jedne prodavnice u Stanovu kako šeta u spavaćici na kojoj su navodno bili tragovi krvi. Ova scena dodatno je uznemirila građane, koji su odmah alarmirali nadležne službe. Policija je potom započela intenzivnu potragu i provjeru svih okolnosti slučaja.
Uviđaj je obavljen, a istraga je u toku kako bi se utvrdio tačan slijed događaja i motiv napada. Više informacija očekuje se nakon zvaničnog saopštenja nadležnih organa.
