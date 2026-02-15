Logo
Napala majku sjekirom, pa u krvavoj spavaćici otišla u prodavnicu

Izvor:

Kurir

15.02.2026

13:28

Напала мајку сјекиром, па у крвавој спаваћици отишла у продавницу

Teško porodično nasilje potreslo je naselje Stanovo u Kragujevcu, gdje se, prema nezvaničnim informacijama, sinoć dogodio brutalan napad u porodičnoj kući. Žena B. P. (43) osumnjičena je da je sjekirom napala svoju majku, koja je sa teškim povredama hitno prebačena u UKC Kragujevac.

Kako se saznaje, drama je otkrivena nakon dojave građana i komšija, a policija i hitne službe brzo su reagovale na licu mjesta. Povrijeđena žena je nakon ukazane prve pomoći transportovana u bolnicu, gdje joj je ukazana hitna medicinska pomoć.

Александра Пријовић пала на концерту

Scena

Objavljen snimak pada Aleksandre Prijović na koncertu

Nezvanično, osumnjičena je jutros viđena u blizini jedne prodavnice u Stanovu kako šeta u spavaćici na kojoj su navodno bili tragovi krvi. Ova scena dodatno je uznemirila građane, koji su odmah alarmirali nadležne službe. Policija je potom započela intenzivnu potragu i provjeru svih okolnosti slučaja.

Uviđaj je obavljen, a istraga je u toku kako bi se utvrdio tačan slijed događaja i motiv napada. Više informacija očekuje se nakon zvaničnog saopštenja nadležnih organa.

nasilje u porodici

sjekira

Kragujevac

