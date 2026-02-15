Logo
Opasno preticanje preko duple pune linije u tunelu: Vozači sankcionisani

15.02.2026

12:55

Претицање у тунелу Немила
Foto: CrnaHronika/Facebook/Screenshot

Policijski službenici Policijske stanice Nemila identifikovali su i sankcionisali oba vozača koji su juče nesavjesnom vožnjom ugrozili bezbjednost saobraćaja na magistralnom putu M-17, potvrđeno je za portal Crna-Hronika.

Podsjećamo, na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama vidi se kako dva putnička vozila vrše preticanje preko duple pune linije unutar tunela, čime su direktno doveli u opasnost druge učesnike u saobraćaju.

Prema informacijama do kojih je došao pomenuti portal, policija je nakon objave snimka brzo reagovala, pronašla identitete vozača nakon čega je protiv njih poduzeto zakonom predviđeno postupanje.

Postupak je vođen u skladu sa članom 61. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, koji za ovakvu vrstu prekršaja predviđa:

-novčanu kaznu od 100 KM do 300 KM,

-2 kaznena boda,

-zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom od 1 do 4 mjeseca.

Nezvanično, riječ je o vozačima porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji rade u inostranstvu.

Iz policije podsjećaju da su tuneli zone povećanog rizika, te da nepropisna preticanja predstavljaju jedan od najopasnijih prekršaja, s mogućim teškim posljedicama.

Apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju signalizaciju i propise kako bi se spriječile tragedije na bh. putevima.

Tagovi :

preticanje

Tunel

Komentari (0)
