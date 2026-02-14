Vozač tramvaja smrti: Nisam kriv, žao mi je te omladine

Pred Kantonalnim sudom u Sarajevu održano je ročište za određivanje pritvora vozaču tramvaja Adnanu Kasapoviću.

Na ročištu za određivanje pritvora Adnanu Kasapoviću, obratio se i sam osumnjičeni.

"Nisam kriv, nego je uzrok tehničke prirode, ovo je poznato svim vozačima tramvaja", rekao je.

Vozač: Video - nadzor će pokazati dosta toga

Rekao je da se ovo dešava vrlo često i da će video-nadzor pokazati dosta toga, a još nije pregledan snimak.

"Žao mi je te omladine, sve mi je teško palo", kazao je Kasapović.

Odluka Suda bit će donesena sutra, 15. februara.

Podsjećamo, tramvaj je krećući pri velikoj brzini od Željezničke stanice iskočio sa šina i tom prilikom usmrtio Erdoana Morankića i povrijedio četiri osobe.

Pritvor se traži zbog uznemirenja javnosti.

Šta je rekao tužilac?

Tužilac Edin Šaćirović ja kazao da je velika vjerovatnoća da je glavni uzrok nesreće ljudski faktor.

Naveo je da je vještak saobraćajne struke rekao da vozač tramvaja nije prilagodio brzinu, a vještak elektro struke da nije bilo tragova kvara, kao ni problema u naponu.

Takođe je kazao da je mogao isključiti struju da je primijetio problem. Vještak mašinske struke je naveo da su bile ispravne kočnice i sklopke.

Dodao je da je svjedokinja vid‌jela da je od početka vožnje brže vozio.

"Građani su vidno uznemireni zbog učestalosti sličnih događaja, svjedočimo masovnim protestima. Puštanje na slobodu osumnjičenog bi poljuljalo povjerenje u pravosuđe", rekao je tužilac.

Šta kaže advokat Adnana Kasapovića?

Advokat Adnana Kasapovića je na ročištu za određivanje pritvora je kazao da je vidljivo da se tramvaj kretao velikom brzinom, ali da je uzrok tehnička neispravnost tramvaja.

"Osumnjičeni je pokušao zaustaviti tramvaj nakon kvara, ali nije uspio papučicu za struju povući prije krivine", rekao je.

Naveo je da su se isti kvarovi dešavali više puta, čak i isti dan na Ilidži.

"Kada dobiju zalijepljenu vožnju, oni ne mogu usporiti. Vještaci su preliminarno samo rekli šta misle da je uzrok", rekao je.

Vezano za uznemirenje javnosti, kazao je da je besmisleno da se to zbog učestalosti nesreća dešava, prenosi Avaz.