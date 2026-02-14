Kamiondžija iz BiH vozio pijan i bez važeće vozačke

Brzom akcijom bečke policije u okrugu Favoriten državljanin Bosne i Hercegovine, koji se nalazio za volanom kamiona, isključen je iz saobraćaja jer je alkotestiranjem utvrđeno da ima 2,0 promila alkohola u krvi.

Kako prenose austrijski mediji, policajci iz komande Favoriten juče popodne su primijetili na Raksštrase da vozač kamiona nepravilno okreće teretno vozilo na ulici sa pravom prvenstva. Nakon toga izvršena je kontrola vozača i vozila, pri čemu je utvrđeno da muškarac nema važeću vozačku dozvolu i da je bio pod dejstvom alkohola.

Naime, kod 44-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine urađen je preliminarni alkotest, koji je pokazao vrijednost od čak 2,0 promila.

Pored toga, utvrđeno je da kamion ima brojne ozbiljne tehničke nedostatke. Zbog neposredne opasnosti, registarske tablice vozila su privremeno oduzete, saopštila je danas pokrajinska policijska direkcija.