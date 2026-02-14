Sijarto: Mađarska omladina neće biti poslata na ukrajinski front

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto rekao je da Budimpešta neće dozvoliti da mađarska omladina bude poslata na ukrajinski front.

On je naveo da grubi komentari ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog o mađarskom premijeru Viktoru Orbanu i podrška mađarskoj opozicionoj stranci Tisa neće promijeniti stav Budimpešte.

Region Nevjerovatan snimak iz Nacionalnog parka: Divlje svinje uživale u snijegu

"Nećemo slati novac mađarskih poreskih obveznika Ukrajini, nećemo dozvoliti da budemo uvučeni u njihov rat i nećemo dozvoliti da mađarska omladina bude poslata na ukrajinski front", rekao je Sijarto.

On je istakao da Mađarska neće učestvovati u ratu.

"Ukrajina se brani, ne mi. Ovo nije naš rat", objavio je Sijarto na "Iksu".