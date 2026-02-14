Sijarto: Mađarska omladina neće biti poslata na ukrajinski front

Izvor:
Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto rekao je da Budimpešta neće dozvoliti da mađarska omladina bude poslata na ukrajinski front.
On je naveo da grubi komentari ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog o mađarskom premijeru Viktoru Orbanu i podrška mađarskoj opozicionoj stranci Tisa neće promijeniti stav Budimpešte.
"Nećemo slati novac mađarskih poreskih obveznika Ukrajini, nećemo dozvoliti da budemo uvučeni u njihov rat i nećemo dozvoliti da mađarska omladina bude poslata na ukrajinski front", rekao je Sijarto.
On je istakao da Mađarska neće učestvovati u ratu.
"Ukrajina se brani, ne mi. Ovo nije naš rat", objavio je Sijarto na "Iksu".
