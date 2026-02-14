Logo
Ronilački klub "Buk" domaćin Treće stručne konferencije

Ronilački klub Buk po treći put organizovao je stručnu konferenciju na koju su pristigli gosti iz svih zemalja regiona. Tokom sjajnih predavanja bilo je govora o brojnim temama, a učesnici naglašavaju značaj održavanja ovakvih manifestacija.

Buk ove godine slavi 50 godina postojanja. Trenutno broji oko 150 članova i organizaciono i brojčano jedan je od najvećih u regionu. Razvoj kluba tokom minulih pet decenija tekao je postepeno, a jedan od onih koji su tu od samih početaka je Dragan Prlja.

Potvrda dobrog rada je i dolazak velikog broja prijatelja na konferenciju koja polako, ali sigurno postaje tradicionalna.

