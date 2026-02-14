Ronilački klub "Buk" domaćin Treće stručne konferencije

Izvor:
Ronilački klub Buk po treći put organizovao je stručnu konferenciju na koju su pristigli gosti iz svih zemalja regiona. Tokom sjajnih predavanja bilo je govora o brojnim temama, a učesnici naglašavaju značaj održavanja ovakvih manifestacija.
Buk ove godine slavi 50 godina postojanja. Trenutno broji oko 150 članova i organizaciono i brojčano jedan je od najvećih u regionu. Razvoj kluba tokom minulih pet decenija tekao je postepeno, a jedan od onih koji su tu od samih početaka je Dragan Prlja.
Potvrda dobrog rada je i dolazak velikog broja prijatelja na konferenciju koja polako, ali sigurno postaje tradicionalna.
