Šta sve možemo kupiti za 406 KM materinskog dodatka?

Materinski dodatak za nezaposlene porodilje u Republici Srpskoj iznosi 406 KM i već neko vrijeme nema ništa zajedničko sa stvarnim troškovima.

Željka Kovačić, majka troje djece ističe da u vrijeme kada je rodila svoje prvo dijete iznos je bio dovoljan ali da danas nije.

"Sad u ovo doba, kada sam rodila djevičicu sve je poskupilo, troškovi su ogromni tako da je to ipak malo", rekla je Željka Kovačević.

Na pitanje da li sve može pokriti materinskim dodatkom Željka odgovara da ne može.

"Ne može ona je bebica rođena sa dva kilograma i njoj je potrebno daleko više", jasna je Željka.

Željka ne krije zahvalnost Vladi na dodatku koji trenutno primaju ali apeluje na sve ljude koji su nadležni da obrate pažnju na sve majke, da ne odvajaju one koje rade od onih koje ne.

"Vjerujte kad poštar donese da se djeca jako obraduju, osjećaju da nisu zaboravljeni", istakla je Željka.

I pored toga što im poštar redovno donese materinski dodatak, neprijatelj tom dodatku su cijene osnovnih namirnica za bebe, koje su danas znatno veće u odnosu na prethodne godine. Primjera radi, jedno pakovanje pelena za bebe iznosi 49,99 KM, gel za kupanje 15,45 KM dok će vas kutija adaptiranog mlijeka koštati 43,95 KM.

Da povećanje materinskog dodatka treba biti prioritet naglašava i Marko Đogo profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

"Prije svega zadnjih desetak godina smo imali inflaciju koja je obezvrijedila novac za otprilike 30 odsto.", izjavio je ekonomista Marko Đogo.

Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite ističu da Republika Srpska primjenjuje brojne mjere, te obezbjeđuje širok obim prava iz oblasti porodične i dječije zaštite, koja se konstantno proširuju i unapređuju.

Poređenja radi, u 2023. godini izdvojeno je preko 153 miliona KM, dok je taj iznos u 2025. godini bio više od 171 milion.

"Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske prepoznaje potrebu za povećanjem iznosa za materinski dodatak i unapređuje prava iz oblasti dječije zaštite u okviru mogućnosti", saopštili su iz ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Kada se podvuče crta iza svih brojki stoji jedna porodica, stoji dijete i jedan novi život koji počinje.