Širom Srpske obilježavanje Dana boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata i Prvog srpskog ustanka

Predstavnici boračkih udruženja, članovi porodica i predstavnici Grada Trebinja prisjetili su se svih onih koji su dali svoj doprinos u odbrani otadžbine u Odbrambeno-otadžbinskom ratu. U spomen Hramu Svetog Cara Lazara služen je parastos, a delegacije su posjetile i spomen sobu i položile cvijeće na spomenik onima koji su dali živote za Republiku Srpsku.

"Došli smo ovdje da odamo veliku počast i hvala ljudima koji su stvorili ovu državu i tu mislim na sve borce, dakle i one koji su dali svoje živote i ratne vojne invalide i svi koji su se borili u Odbrambeno otadžbinskom ratu. Mislim da je izuzetno važno da njegujemo kulturu sjećanja i da to prenosimo na nove generacije jer mora se znati istorija da bi se moglo ići u budućnost", rekao je Saša Pešikan načelnik Odjeljenja za boračku i socijalnu zaštitu Trebinje.

Vlado Berak predsjednik Predsjedništva Gradske boračke organizacije Trebinje istakao je da položaj boraca nije najbolji.

"Uvijek se može bolje, zbog toga i postoji Boračka organizacija koja skupa sa vlasti želi i teži ka popravljanju tog statusa koliko je u mogućnosti i koliko se može na jedan realan način kolike su mogućnosti", smatra on.

Zdravko Butulija predsjednik Skupštine grada Trebinja naveo je da je ovo datum koji mora da se dostojanstveno obilježava.

"I da čuvamo naravno mir i slobodu i da se prisjećamo svih onih koji su ugradili sebe u stvaranje Republike Srpske. Grad Trebinje u svakom slučaju vodi računa o svim boračkim kategorijama, saradnja sa gradskom Boračkom organizacijom je takođe veoma dobra i zajedno sa njima pravimo određen plan aktivnosti koje provodimo u toku godine i svih onih pomoći koje pružamo kroz određene programe", istakao je Butulija.

U Novom Gradu ovim povodom položeni su vijenci kod centralnog spomen-obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske.

Zamjenik načelnika opštine Bojan Lukač istakao je da je sjećanje na srpske heroje obaveza sadašnjih i budućih generacija.

"Trebamo se sjećati prošlosti, ali i gledati u budućnost i stvarati uslove da mladi ostaju na ovim prostorima", rekao je on.

Predsjednik opštinske Boračke organizacije Marinko Gačić rekao je da je danas odata počast srpskim borcima stradalim u minulim oslobodilačkim ratovima.

Za odbranu Republike Srpske živote je dalo 348 boraca iz Novog Grada, a 1.175 je ranjeno.

Kroz redove Novogradske brigade Vojske Republike Srpske u Odbrambeno-otadžbinskom ratu prošla su 8.263 borca, od kojih je 261 poginuo.