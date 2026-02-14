Logo
Large banner

Porodica Kalkan u požaru ostala bez doma

Izvor:

Agencije

14.02.2026

11:12

Komentari:

0
Изгорјела кућа породице Калкан
Foto: Fejsbuk

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel s brojem 17022 za porodicu Kalkan koja je u požaru ostala bez doma.

Pozivom donirate 2 KM i pružate nadu djeci koja već godinama nose pretežak teret na svojim plećima. 

U centru ove teške priče su Melisa i Mirnes. Djeca koja su prerano odrasla. Njihova majka Remza boluje od multiple skleroze, a oni su joj najveća podrška, oslonac i snaga.

Татјана Јечменица

Tenis

Objavljena fotografija smrvljenog auta stradale Tatjane Ječmenice

Oca su izgubili prije nekoliko godina, iznenada, od moždanog udara. Od tada, njih dvoje sami, tiho i dostojanstveno, brinu o bolesnoj majci, odričući se mladosti i bezbrižnosti koju bi svako dijete trebalo imati.

Kao da životna iskušenja nisu bila dovoljna, u novembru 2025. godine požar im je uništio porodični dom. Sve što su godinama stvarali nestalo je u jednom danu.

Dan prije požara Mirnes je, podigavši kredit, kupio i postavio novu stolariju, želeći majci osigurati topliji i sigurniji dom. Isti taj dan vatra je progutala sve.

Danas su smješteni u privremenom smještaju koji im je osigurala Opština Stari Grad. Ali privremeni krov nije dom. Dom je sigurnost, mir i mjesto gdje bolesna majka može dostojanstveno živjeti, a njena djeca barem na trenutak odahnuti.

"Melisa i Mirnes ne traže mnogo. Skromni su, pošteni i humani. Komšije za njih imaju samo riječi hvale. Oni godinama brinu o drugima, sada je vrijeme da mi brinemo o njima. Za obnovu njihovog doma potrebno je 52.763,97 KM po procjeni štete", saopšteno je iz Pomozi.ba.

насиље жене 1

Hronika

Mladić satima zlostavljao djevojku: Stavljao joj nož pod vrat, kliještima stiskao prste

Pomozimo im da obnove svoj dom i vrate barem dio sigurnosti u svoje živote. Osim poziva na broj 17022, donacije su moguće i putem web stranice Pomozi.ba ili uplatom na bankovne račune organizacije. 

Podijeli:

Tagovi :

požar

Humanitarna akcija

humanost

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

ХЕТ: Од сутра регулисано испуштање воде из хидроелектране и раст нивоа Требишњице

Društvo

HET: Od sutra regulisano ispuštanje vode iz hidroelektrane i rast nivoa Trebišnjice

3 h

0
снијег Бањалука

Društvo

Spremite se za povratak snijega: Objavljena prognoza za naredne dane

4 h

0
Шта значи када на Светог Трифуна падну киша или снијег

Društvo

Šta znači kada na Svetog Trifuna padnu kiša ili snijeg

4 h

0
Шта треба урадити ако данас не можете отићи на гробље?

Društvo

Šta treba uraditi ako danas ne možete otići na groblje?

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

03

Mehaničari ostali u šoku kada su digli stari golf i vidjeli instalaciju

13

58

Boro Štikla iz Kotor Varoša u rukama ima tri zanata

13

58

Zaharova: Svijet treba da pozove da se Zelenski "uhvati kao nacista"

13

52

Krenuo u pljačku, pa poginuo na ogradi postavljenoj zbog divljih svinja

13

51

Prenos: Sretenjska akademija povodom donošenja prvog Ustava Kneževine Srbije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner