Porodica Kalkan u požaru ostala bez doma

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel s brojem 17022 za porodicu Kalkan koja je u požaru ostala bez doma.
Pozivom donirate 2 KM i pružate nadu djeci koja već godinama nose pretežak teret na svojim plećima.
U centru ove teške priče su Melisa i Mirnes. Djeca koja su prerano odrasla. Njihova majka Remza boluje od multiple skleroze, a oni su joj najveća podrška, oslonac i snaga.
Oca su izgubili prije nekoliko godina, iznenada, od moždanog udara. Od tada, njih dvoje sami, tiho i dostojanstveno, brinu o bolesnoj majci, odričući se mladosti i bezbrižnosti koju bi svako dijete trebalo imati.
Kao da životna iskušenja nisu bila dovoljna, u novembru 2025. godine požar im je uništio porodični dom. Sve što su godinama stvarali nestalo je u jednom danu.
Dan prije požara Mirnes je, podigavši kredit, kupio i postavio novu stolariju, želeći majci osigurati topliji i sigurniji dom. Isti taj dan vatra je progutala sve.
Danas su smješteni u privremenom smještaju koji im je osigurala Opština Stari Grad. Ali privremeni krov nije dom. Dom je sigurnost, mir i mjesto gdje bolesna majka može dostojanstveno živjeti, a njena djeca barem na trenutak odahnuti.
"Melisa i Mirnes ne traže mnogo. Skromni su, pošteni i humani. Komšije za njih imaju samo riječi hvale. Oni godinama brinu o drugima, sada je vrijeme da mi brinemo o njima. Za obnovu njihovog doma potrebno je 52.763,97 KM po procjeni štete", saopšteno je iz Pomozi.ba.
Pomozimo im da obnove svoj dom i vrate barem dio sigurnosti u svoje živote. Osim poziva na broj 17022, donacije su moguće i putem web stranice Pomozi.ba ili uplatom na bankovne račune organizacije.
