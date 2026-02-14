Logo
Large banner

Šta znači kada na Svetog Trifuna padnu kiša ili snijeg

Izvor:

Kurir

14.02.2026

09:53

Komentari:

0
Шта значи када на Светог Трифуна падну киша или снијег

Srpska pravoslavna crkva (SPC) danas slavi Svetog mučenika Trifuna, koji je stradao za hrišćansku vjeru.

U crkvenom kalendaru ovaj dan je označen crnim podebljanim slovom, a obilježava se i kao pretprazništvo Sretenja koje se obilježava 15. februara.

Сарајево саобраћајна несрећа

Hronika

Poznato stanje maloljetnice kojoj je amputirana noga nakon nesreće

Sveti Trifun se smatra zaštitnikom mnogih zanata i onih koji iskreno vole i njeguju hrišćansku ljubav. Vinogradari posebno slave Svetog Trifuna, dok ga svojim zaštitnikom smatraju i gostioničari.

Na današnji dan vinogradari idu u vinograde, orezuju lozu i vinom zalivaju čokote, da bi time povratili vinogradu malaksalu snagu, poslije dugog zimskog perioda.

Vinogradari kažu da "valja" da se na današnji praznik poreže barem jedan čokot vinove loze i zalije vinom - da godina bude rodna, a od jeseni vino slatko. Zbog ovog običaja, u istočnoj Srbiji Svetog Trifuna zovu i Orezač ili Zarizoj.

Ako padnu kiša ili snijeg...

Srpske porodice Svetog Trifuna slave kao krsnu slavu. Mole mu se da zaštite polja od poplava, grada i raznih vremenskih nepogoda.

Vjeruje se da ako na Trifundan pada snijeg ili kiša, biće kišna i rodna godina. Ako je vedro, godina će biti sušna i nerodna.

auto put ilustracija

Region

Horor u Hrvatskoj: Pretrčavali auto-put, pa poginuli

Vjeruje se, takođe, da poslije ovog dana zima polako počinje da popušta - to Sveti Trifun na svoj praznik pobode u zemlju ugarak i snijeg počne da se topi.

Sveti Trifun rođen je u selu Kampsadi u Frigiji od siromašnih roditelja.

U djetinjstvu čuvao guske. I još od djetinjstva na njemu je bila velika blagodat Božja, te je mogao iscjeljivati bolesti na ljudima i na stoci, i izgoniti zle duhove.

Običaji na današnji dan

Srpska pravoslavna crkva, vjerujući u čudnu moć molitvenog zastupništva svetog mučenika Trifuna, ustanovila je naročiti molitveni čin, koji se vrši sa njivama ili baštama, ako se dogodi šteta od insekata, miševa i drugih životinja.

Kad se vrši ovaj čin uzima se zejtin iz kandila svetog Trifuna i bogojavljenska vodica, pa sveštenik unakrst škropi njivu, baštu ili vinograd, i pored ostalog čita i "zaklinanije svjatago mučenika Trifuna".

Na taj način sveti Trifun se smatra zaštitnikom poljskih usjeva.

Policija

Hronika

Ubistvo u BiH: Zločin prijavio radnik Hitne

Naši vinogradari zbog toga slave svetog Trifuna kao patrona, pa toga dana idu u vinograde, orezuju po koju lozu i vinom zalivaju po koji čokot, da bi time povratili vinogradu malaksalu snagu, poslije dugog zimskog mrtvila, pa da počne bujati u proljeće koje se već počinje primicati.

Bude se priroda i ljubav

Sa ovim danom stiže proljeće, da se budi priroda i najuzvišenije osjećanje kod ljudi - ljubav.

Običaj da se 14. februara slavi praznik zaljubljenih potiče iz vremena antičke Grčke i Rima, kada su slavljena božanstva plodnosti i zaštitnici svetosti braka.

Татјана Јечменица

Hronika

Novi detalji nesreće u kojoj je poginula Tatjana Ječmenica: Testiran vozač kamiona

Na Dan zaljubljenih običaji su različiti i sve više se vezuju za potrošačko društvo, dok se u pravoslavnim hramovima i u pravoslavnim domovima na Trifundan poštuje pretežno vjekovna tradicija crkve.

Podijeli:

Tagovi :

Sveti Trifun

Kiša

Snijeg

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Шта треба урадити ако данас не можете отићи на гробље?

Društvo

Šta treba uraditi ako danas ne možete otići na groblje?

5 h

0
Ево какво нас вријеме очекује током дана

Društvo

Evo kakvo nas vrijeme očekuje tokom dana

5 h

0
У Српској рођено 27 беба

Društvo

U Srpskoj rođeno 27 beba

5 h

0
Свијећа

Društvo

Danas su Zadušnice: Šta treba uraditi za pokojnike?

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

06

Ove dvije vrste vježbanja vam mogu pomoći ukoliko imate problem sa spavanjem

14

03

Mehaničari ostali u šoku kada su digli stari golf i vidjeli instalaciju

13

58

Boro Štikla iz Kotor Varoša u rukama ima tri zanata

13

58

Zaharova: Svijet treba da pozove da se Zelenski "uhvati kao nacista"

13

52

Krenuo u pljačku, pa poginuo na ogradi postavljenoj zbog divljih svinja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner