Evo kakvo nas vrijeme očekuje tokom dana

Izvor:

ATV

14.02.2026

08:29

Ево какво нас вријеме очекује током дана
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno oblačno, na jugu sa kišom, koja će poslije podne zahvatiti većinu područja, a na planinama na istoku očekuje se snijeg.

Vjetar će biti umjeren do jak, južnih smjerova, na krajnjem sjeveru uglavnom slab istočni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Беба

Društvo

U Srpskoj rođeno 27 beba

Najviša temperatura vazduha biće od šest do 12, na jugu i sjeveroistoku do 14 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus tri, Han Pijesak, Gacko, Sokolac minus jedan, Srebrenica, Sarajevo, Jajce, Tuzla nula, Prijedor, Zvornik, Mrkonjić Grad, Bijeljina, Novi Grad, Banjaluka jedan, Rudo, Srbac dva, Foča, Čemerno, Doboj tri, Kalinovik četiri, Mrakovica, Gradačac šest, Trebinje, Mostar sedam stepeni Celzijusovih.

Vremenska prognoza

RHMZ

