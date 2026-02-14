Logo
Danas su Zadušnice: Šta treba uraditi za pokojnike?

14.02.2026

08:12

Свијећа
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas obilježavaju Velike ili Zimske zadušnice — dan posvećen molitvi za pokojnike i sjećanju na preminule.

Ove zadušnice su najveće u godini i najavljuju pripreme za početak Časnog posta.

U narodu se u pojedinim krajevima nazivaju i Otvorene zadušnice, jer postoji vjerovanje da na ovaj dan Sveti Petar otvara grobove i omogućava dušama da prime molitve živih.

Zašto su Zimske zadušnice najvažnije

Po crkvenom kalendaru, upravo ove zadušnice smatraju se najznačajnijim u godini jer prethode Časnom postu, vremenu pokajanja, molitve i duhovne pripreme za Vaskrs.

Običaj je da se na ovaj dan odlazi na groblja, pale svijeće i tamjan, izgovaraju molitve i dijele prilozi za duše umrlih. Vjeruje se da zapaljena svijeća osvjetljava put pokojnicima do sledećih zadušnica i da molitva može donijeti mir njihovim dušama.

Tamo gdje nije moguće otići na groblje, svijeća se pali u crkvi ili kod kuće.

Šta se nosi na groblje i šta to simbolizuje

Prema tradiciji, na groblje se nose predmeti koji imaju jasnu simboliku u hrišćanstvu.

Najvažnije je ponijeti

žito (koljivo)

– simbol smrti i vaskrsenja, tj. besmrtne duše

vino

– simbol Božjeg milosrđa

svijeću

– simbol Hristove svetlosti

Žito podsjeća na Hristove riječi da zrno tek kada umre donosi plod, što simbolizuje život poslije smrti.

Iako u narodu postoji običaj da se nosi i druga hrana koju je pokojnik volio, sveštenstvo naglašava da je žito jedino što bi obavezno trebalo iznositi na groblje.

Kako izgleda obilježavanje u crkvi i na groblju

Na zadušnice se prvo odlazi u crkvu, gdge se služe Sveta liturgija i parastos. Sveštenik tada vinom preliva žito, nakon čega se odlazi na grobove pokojnika.

Šta se radi na groblju

prislužuju se svijeće

grobovi se kade tamjanom

čitaju se molitve

grobovi se uređuju i ukrašavaju cvijećem

dijeli se milostinja

Oni koji ne mogu da odu na groblje, trebalo bi da svijeću upale u najbližoj crkvi. Posebnim blagoslovom smatra se paljenje svijeća za „zaboravljene duše“, odnosno za pokojnike koji nemaju potomke.

Milostinja kao važan dio običaja

Zadušnice su i dan kada se posebno naglašava značaj dobrih djela i pomaganja drugima.

Prema narodnom vjerovanju, na ovaj dan:

-treba podijeliti milostinju

-treba dati žito siromašnima

-smatra se velikim grijehom odbiti prosjaka

Davanje milostinje smatra se molitvom kroz djelo, koja se pripisuje dušama preminulih.

