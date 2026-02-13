Logo
Svi pričaju o svadbi u crkvi Svetog Ilije: Mladenci glavna tema

ATV

13.02.2026

Ovih dana društvenim mrežama se dijeli i komentariše video vjenčanja mladenaca Mateje Raguž i Ante Dželalije.

Matea je po ocu Stočanka, iako danas živi u Dubrovniku. Svoj najsretniji dan i sudbonosno “da” odlučila je izreći upravo u stolačkoj crkvi Svetog Ilije Proroka, mjestu koje za nju ima posebno značenje.

Posebnu emociju obredu dala je grupa mladih – prijatelja mladenaca – koji su tokom slavlja otpjevali pjesmu “Gospode, trebam te”.

Dirljiv trenutak, u kojem su mladenci sa suzama u očima zapjevali zajedno sa svojim prijateljima, zabilježio je snimatelj Dario Pehar.

Video je ubrzo osvojio srca gledalaca, a komentari se ne prestaju nizati:

“Predivno!”, “Ovi mladenci će imati sreću u braku”, “Najljepše što sam danas vidjela”, “Naježila sam se”, “Suze same idu”, “Vau! Božji blagoslov!”

Video se i dalje masovno dijeli, a ova lijepa priča iz stolačke župe još jednom podsjeća na ono najvažnije – ljubav, vjeru i iskrene emocije koje život čine posebnim, piše "Stolac siti".

Svadba

Stolac

Hercegovina

