Petak 13. mu donio sreću: Dobio novi automobil u igri Loto

Izvor:
ATV
13.02.2026
20:18
Komentari:0
U 13. kolu igre Loto nije bilo glavnih dobitaka Loto sedmice i Loto plus, ali je zato jedan igrač dobio novi automobil - pežo 308.
U Ekstra šansi izvučen je drugi pežo 308. U ovoj igri učestvovali su svi koji su uplatili makar jednu kombinaciju.
Broj tiketa koji je igraču donio novi auto glasi - 01-01920-07-5-26-00006.
Ono što je zanimljivo jeste da je igrač svoj listić uplatio baš na petak 13. u 11 sati i 36 minuta.
Srećni dobitnik je iz Beograda, tačnije Zemuna.
Loto sedmica nosila je premiju tešku čak sedam miliona i 700 hiljada KM.
Dobitna kombinacija glasila je 18, 9, 37, 27, 5, 35 i 7.
Društvo
Loto rezultati: Ovo su brojevi izvučeni u 13. kolu, na petak 13.
Prije posljednjeg izvučenog broja jednom igraču je falio broj 10 da osvoji pomenute miliona, ali je bubanj izbacio broj 7.
Ipak, izvučene su 4 "šestice", vrijedne više od 23.500 KM.
Ni u igri Loto plus nije izvučen glavni dobitak, koji je u 13. kolu bio vrijedan čak 3.370.000 KM.
U ovoj igri izvučeni su brojevi 24, 18, 3, 31, 35, 13 i 8.
Da bi se ostvario glavni dobitak u Loto plus, igrač mora da pogodi sve brojeve.
Džoker je u posljednjem kolu sa sobom nosio dobitak od 690.000 KM.
Ni ovdje nije bilo glavnog dobitka, a izvučeni broj je 800451.
Društvo
1 h0
Društvo
8 h0
Društvo
12 h0
Društvo
13 h1
Najnovije
Najčitanije
21
45
21
34
21
27
21
26
21
17
Trenutno na programu