Petak 13. mu donio sreću: Dobio novi automobil u igri Loto

U 13. kolu igre Loto nije bilo glavnih dobitaka Loto sedmice i Loto plus, ali je zato jedan igrač dobio novi automobil - pežo 308.

U Ekstra šansi izvučen je drugi pežo 308. U ovoj igri učestvovali su svi koji su uplatili makar jednu kombinaciju.

Broj tiketa koji je igraču donio novi auto glasi - 01-01920-07-5-26-00006.

Ono što je zanimljivo jeste da je igrač svoj listić uplatio baš na petak 13. u 11 sati i 36 minuta.

Srećni dobitnik je iz Beograda, tačnije Zemuna.

Bez Loto sedmice

Loto sedmica nosila je premiju tešku čak sedam miliona i 700 hiljada KM.

Dobitna kombinacija glasila je 18, 9, 37, 27, 5, 35 i 7.

Društvo Loto rezultati: Ovo su brojevi izvučeni u 13. kolu, na petak 13.

Prije posljednjeg izvučenog broja jednom igraču je falio broj 10 da osvoji pomenute miliona, ali je bubanj izbacio broj 7.

Ipak, izvučene su 4 "šestice", vrijedne više od 23.500 KM.

Loto plus

Ni u igri Loto plus nije izvučen glavni dobitak, koji je u 13. kolu bio vrijedan čak 3.370.000 KM.

U ovoj igri izvučeni su brojevi 24, 18, 3, 31, 35, 13 i 8.

Da bi se ostvario glavni dobitak u Loto plus, igrač mora da pogodi sve brojeve.

Džoker

Džoker je u posljednjem kolu sa sobom nosio dobitak od 690.000 KM.

Ni ovdje nije bilo glavnog dobitka, a izvučeni broj je 800451.