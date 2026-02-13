Slavimo velike čudotvorce, trebalo bi da ispoštujete ovaj običaj

Pravoslavni vjernici se danas, 13. februara se sjećaju Svetih Kira i Jovana, hrišćanskih mučenika koje narod poštuje kao čudotvorce i zaštitnike iskrenog prijateljstva.

Dan Svetih besrebrenika Kira i Jovana podsjeća nas na moć vere, prijateljstva i dobrih djela. Njihov život i podvizi ostaju primjer kako odnos prema ljudima i hrabrost u vjeri mogu nadmašiti vrijeme i donijeti utjehu.

Moć vjere, bratske ljubavi i dobrih djela

Njihove priče, spoj vjere i podviga, prenose se vijekovima, a uz njih se vežu i brojna narodna vjerovanja i običaji koji se i dalje poštuju.

U narodnoj tradiciji oni ostaju simbol bratske ljubavi, odanosti i pomoći u teškim trenucima. Vjernici se mole Svetim Kiri i Jovanu za snagu, zaštitu i iscjeljenje, verujući da njihova moć djeluje i nakon smrti.

Kir je rođen u Aleksandriji, gdje je poznat po svojoj ljekarstvu i molitvi, jer je vjerovao da bolest često dolazi zbog grijeha i da duhovno čišćenje pomaže i tijelu. Poslije gonjenja hrišćana, povukao se u Arabiju i primio monaški čin. Tamo ga je pronašao Jovan, rimski oficir iz Edese, i između njih se rodilo bratsko prijateljstvo po duhu, iako nisu bili krvna braća.

Zajedno su pomagali ljudima i hrabrili vjeru onih koji su bili progonjeni. Njihovi podvizi uključivali su i zaštitu hrišćanki i dece, a narod pamti njihove savjete i danas kao simbol snage, hrabrosti i odanosti vjeri.

Stradanje za vjeru i mučenička smrt

Kir i Jovan su uhvaćeni i pogubljeni 311. godine, ali njihova djela nisu ostala zaboravljena. Njihove mošti su prenijete u Rim, a potom u Manutin, gde se vjeruje da su ispunjavale molitve i iscjeljivale mnoge bolesti.

Narodna vjerovanja i običaji vezani za ovaj dan

Ljudi ih naročito prizivaju u pomoć kada imaju problema sa nesanicom, kao i pri osvećenju vode i hrane.

Narodna predanja kažu da su mošti svetitelja posebno moćne pri osvećenju vode, molitvi za zdravlje i jeleosveštenju, pa vjernici često posjećuju crkve posvećene Kiri i Jovanu tražeći utjehu i zaštitu.

Vjernici ih prizivaju u pomoć kada se suočavaju sa iskušenjima u prijateljstvu i bratskoj ljubavi. Smatra se da će Sveti Kir i Jovan:

Zaštititi iskrene prijatelje kada se njihovo prijateljstvo stavi na iskušenje

Pomoći u nesanici i donijeti mir duši

Blagosloviti osvećenu vodu i molitve koje se upućuju u njihovoj časti

U mnogim selima vjeruje se da svako ko se pomoli ovim svetiteljima na današnji dan može očekivati podršku u teškim situacijama i zaštitu od zla.

Valja izgovoriti ovu molitvu

Vjeruje se da će ovi svetitelji, kako od duhovnog, tako i od tjelesnog otrova, zaštititi sve koji im se danas pomole. Zato će porodice danas, u mnogim krajevima, prije ručka zapaliti svijeću i pomoliti se Svetom Kiru i Jovanu čak iako im nije slava. Legenda kaže da to donosi zdravlje i sreću cijeloj porodici.

Ovu molitvu treba izgovoriti:

"Čudesa svetih Tvojih mučenika, darovao si nam kao stijenu neoborivu, Hriste Bože: Njihovim molitvama razori savjete zlorječitih i osnaži žezal carstva, kao Jedini Blag i Čovjekoljubac."