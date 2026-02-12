Logo
Large banner

Mladoj majci iz Banjaluke potrebna pomoć - pokrenuta akcija

Izvor:

ATV

12.02.2026

21:02

Komentari:

0
Сања Велимир, младој мајци из Бањалуке потребна помоћ за лијечење
Foto: Pomozi.ba

Udruženje Pomozi.ba pokrenuo je apel s brojem 17048 za Sanju, mladu majku dvoje djece koja vodi najtežu životnu bitku, bitku s karcinomom. Pozivom donirate 2 KM.

Sanja Velimir iz Banjaluke ima samo 32 godine. Nepokretna je i svakodnevno se bori s teškim posljedicama bolesti.

Majka je četvorogodišnje Katarine i trogodišnjeg Lazara, djece kojima je sada najpotrebnija. Boluje od karcinoma dojke koji je metastazirao na pluća, kosti i mozak.

sloba radanovic instagram

Scena

Sloba Radanović hitno otkazao nastup

Za terapije koje ovoj mladoj majci znače život potrebno je 8.765,33 evra.

Njen suprug Mario bio je primoran napustiti posao kako bi se brinuo o Sanji i njihovoj djeci. Uz pomoć rodbine i prijatelja do sada su uspijevali nabavljati lijekove, ali njihove mogućnosti su iscrpljene.

Terapije su pokazale rezultate. Prema posljednjim kontrolnim nalazima metastaze su smanjene. Ipak, zbog metastatskog tumora na mozgu Sanji je oduzeta lijeva strana tijela, a borba i dalje traje.

Osim poziva na broj 17048, donacije su moguće putem veb platforme Pomozi.ba ili uplatom na bankovne račune.

Pomozimo Sanji da nastavi svoju borbu, da ostane uz svoju djecu i da dobije šansu za život koji još ima toliko toga da pruži.

Za korisnike BBI, Union i Asa banke, omogućena je i donacija putem KVIKO aplikacije, uz obavezno naglašavanje svrhe uplate.

americka vojska nacionalna garda

Svijet

Završeno: Povukla se američka vojska

Za klijente Intesa Sanpaolo Banke omogućena je donacija putem m-Intesa mobilne aplikacije, jednokratno ili uz svaki nalog plaćanja.

Korisnici Šparkase Banke mogu vršiti uplate direktno i bez naknade putem funkcije "Doniraj" u aplikaciji SIMPL, uz navođenje svrhe uplate.

Kako još možete pomoći Sanji pogledajte na OVOM LINKU.

Podijeli:

Tagovi :

Sanja Velimir

humanost

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија

Društvo

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 12. kolu PETICE

1 h

0
Зимска олуја

Društvo

Meteorolozi najavili novi snijeg

2 h

0
Струја

Društvo

Od 1. marta nove cijene za priključenje struje

4 h

0
У суботу су зимске задушнице: Ове обичаје је посебно важно испоштовати

Društvo

U subotu su zimske zadušnice: Ove običaje je posebno važno ispoštovati

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

38

Malo vjerovatno da će preživjeti noć: Bolne riječi majke male Maje

21

33

Izbjegnite ove greške ako se farbate kod kuće

21

27

Heroji: Mladi policajci iz Prnjavora spasili život sugrađaninu

21

24

Tramp: Plan obnove Gaze vrijedan više milijardi dolara

21

17

Recept za savršen stomak: Čudotvorni napitak za varenje i detoksikaciju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner