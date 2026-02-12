Mladoj majci iz Banjaluke potrebna pomoć - pokrenuta akcija

Udruženje Pomozi.ba pokrenuo je apel s brojem 17048 za Sanju, mladu majku dvoje djece koja vodi najtežu životnu bitku, bitku s karcinomom. Pozivom donirate 2 KM.

Sanja Velimir iz Banjaluke ima samo 32 godine. Nepokretna je i svakodnevno se bori s teškim posljedicama bolesti.

Majka je četvorogodišnje Katarine i trogodišnjeg Lazara, djece kojima je sada najpotrebnija. Boluje od karcinoma dojke koji je metastazirao na pluća, kosti i mozak.

Scena Sloba Radanović hitno otkazao nastup

Za terapije koje ovoj mladoj majci znače život potrebno je 8.765,33 evra.

Njen suprug Mario bio je primoran napustiti posao kako bi se brinuo o Sanji i njihovoj djeci. Uz pomoć rodbine i prijatelja do sada su uspijevali nabavljati lijekove, ali njihove mogućnosti su iscrpljene.

Terapije su pokazale rezultate. Prema posljednjim kontrolnim nalazima metastaze su smanjene. Ipak, zbog metastatskog tumora na mozgu Sanji je oduzeta lijeva strana tijela, a borba i dalje traje.

Osim poziva na broj 17048, donacije su moguće putem veb platforme Pomozi.ba ili uplatom na bankovne račune.

Pomozimo Sanji da nastavi svoju borbu, da ostane uz svoju djecu i da dobije šansu za život koji još ima toliko toga da pruži.

Za korisnike BBI, Union i Asa banke, omogućena je i donacija putem KVIKO aplikacije, uz obavezno naglašavanje svrhe uplate.

Svijet Završeno: Povukla se američka vojska

Za klijente Intesa Sanpaolo Banke omogućena je donacija putem m-Intesa mobilne aplikacije, jednokratno ili uz svaki nalog plaćanja.

Korisnici Šparkase Banke mogu vršiti uplate direktno i bez naknade putem funkcije "Doniraj" u aplikaciji SIMPL, uz navođenje svrhe uplate.

Kako još možete pomoći Sanji pogledajte na OVOM LINKU.