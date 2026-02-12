Logo
Od 1. marta nove cijene za priključenje struje

Izvor:

ATV

12.02.2026

16:54

Струја
Foto: ATV

Regulatorna komisija za energiju u FBiH (FERK) je na sjednici u četvrtak, 12. februara, donijela odluke kojima je dana saglasnost JP "Elektroprivreda HZ HB" Mostar na Godišnji plan investicija u distributivni sistem za 2026. godinu i saglasnost na Trogodišnji plan investicija u distributivni sistem za razdoblje 2026.– 2028. godina.

Iz FERK-a su saopštili kako su donesene odluke kojima se utvrđuju iznosi naknada za priključenje na distributivnu mrežu "Elektroprivreda HZ HB" i Elektroprivrede BiH, po prijedlogu ovih javnih preduzeća, a koji iznose: jedinični iznos naknade za priključenje na niskonaponsku distributivnu mrežu iznosi 239 KM po kilovatu, bez PDV-a i pojedinačni iznos naknade za priključenje na srednjenaponsku distributivnu mrežu 10(20) kV, a koja iznosi 173 KM po kilovatu bez PDV-a.

свијеће-свијећа-спц-05092025

Društvo

U subotu su zimske zadušnice: Ove običaje je posebno važno ispoštovati

"Pojedinačni iznosi naknada za priključenje na distributivnu mrežu počeće se primjenjivati 1. marta 2026. godine", potvrdili su.

Radi se o naknadama koje korisnik distributivnog sistema plaća operatoru distributivnog sistema za priključenje novog objekta na distributivnu mrežu, povećanje priključne snage postojećeg objekta ili izmjene na postojećem priključku, a naknada za priključenje obuhvata naknadu za izgradnju priključka, uključujući i opremanje mjernog mjesta mjernim uređajima i naknadu za osiguranje uslova za priključenje kroz povećanje kapaciteta distributivne mreže.

Struja

električna energija

FBiH

