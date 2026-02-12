Utvrđen identitet stradale osobe: Život izgubio 23-godišnji mladić

U današnjoj tramvajskoj nesreći život je izgubio muškarac rođen 2003. godine, a njegov identitet je utvrđen, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova KS.

U istoj nesreći povrijeđene su četiri osobe. Kako je ranije objavljeno, sedamnaestogodišnjoj djevojci amputirana je noga usljed zadobijenih povreda.

Iz Tužilaštva KS saopšteno je da će uviđaj povodom nesreće koja se dogodila na području opštine Centar biti nastavljen i sutra.

- Uviđaj se radi pod nadzorom dva tužioca, uz prisustvo vještaka mašinske i saobraćajne struke. Biće sprovedena potrebna vještačenja s ciljem utvrđivanja svih okolnosti i načina nastanka nesreće, nakon čega će biti donesena odluka o daljim procesnim radnjama - naveli su iz Tužilaštva KS.

Nadležne institucije nastavljaju rad na prikupljanju svih relevantnih informacija kako bi se rasvijetlile okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nesreće.