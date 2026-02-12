Logo
Utvrđen identitet stradale osobe: Život izgubio 23-godišnji mladić

12.02.2026

16:40

Трамвај искочио из шина у Сарајеву
Foto: Samır Jordamovıc/Anadolija

U današnjoj tramvajskoj nesreći život je izgubio muškarac rođen 2003. godine, a njegov identitet je utvrđen, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova KS.

U istoj nesreći povrijeđene su četiri osobe. Kako je ranije objavljeno, sedamnaestogodišnjoj djevojci amputirana je noga usljed zadobijenih povreda.

Сташа Кошарац

Republika Srpska

Košarac: Reakcije na diplomatske uspjehe Dodika i Srpske pokazuju svu nemoć bošnjačke politike

Iz Tužilaštva KS saopšteno je da će uviđaj povodom nesreće koja se dogodila na području opštine Centar biti nastavljen i sutra.

- Uviđaj se radi pod nadzorom dva tužioca, uz prisustvo vještaka mašinske i saobraćajne struke. Biće sprovedena potrebna vještačenja s ciljem utvrđivanja svih okolnosti i načina nastanka nesreće, nakon čega će biti donesena odluka o daljim procesnim radnjama - naveli su iz Tužilaštva KS.

Глобус

Svijet

Neka su izuzetno jeziva: 10 predviđanja za narednu deceniju

Nadležne institucije nastavljaju rad na prikupljanju svih relevantnih informacija kako bi se rasvijetlile okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nesreće.

